Utrudnienia czekają dziś pasażerów kolei, którzy planują podróż między Krakowem a Krynicą-Zdrojem. PKP Intercity informuje, że jest to spowodowane "problemami technicznymi". Odwołane są kursy składów Karpaty oraz Małopolska.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Polskie Koleje Państwowe Intercity informują o utrudnieniach na trasie Kraków - Krynica-Zdrój, z czym muszą się liczyć podróżni planujący świąteczną podróż pociągiem.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, skład Karpaty miał wyruszyć z Krakowa po godz. 4, ale uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Podobnie będzie w przypadku składu, który zaplanowany jest z Krakowa o godz. 13:35.

Z samej Krynicy pasażerowie będą musieli przesiąść się do autokaru z powodu odwołanego kursu podróży składu Małopolska, zaplanowanego przed godz. 11, a także pociągu Karpaty, który według rozkładu wyrusza o godz. 19:38.

Zgodnie z planem kursują natomiast pozostałe pociągi.

