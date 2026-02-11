Miejscowość Tumbler Ridge w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej, pogrążona jest w żałobie po jednej z najtragiczniejszych strzelanin w historii kraju. Jak poinformował Reuters, kanadyjska policja oficjalnie potwierdziła tożsamość sprawczyni masakry, która dzień wcześniej odebrała życie dziewięciu osobom, a następnie popełniła samobójstwo. Sprawczynią okazała się 18-letnia Jesse Van Rootselaar, zmagająca się z poważnymi problemami zdrowia psychicznego. Motyw pozostaje nieznany.

Szkoła w Tumbler Ridge, gdzie doszło do strzelaniny / TRENT ERNST/AFP/East News / East News

We wtorek w szkole w Tumbler Ridge doszło do strzelaniny, w której zginęło 9 osób, a 27 zostało rannych.

Sprawczynią była 18-letnia Jesse Van Rootselaar, która po ataku popełniła samobójstwo.

Van Rootselaar biologicznie urodziła się jako mężczyzna, ale zmieniła płeć i identyfikowała się jako kobieta.

Zanim sprawczyni udała się do szkoły, w domu rodzinnym zabiła swoją matkę i przyrodniego brata.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, w szkole w Tumbler Ridge - niewielkiej miejscowości położonej w Kolumbii Brytyjskiej. Początkowo służby informowały o dziesięciu ofiarach śmiertelnych, jednak po dokładnej weryfikacji bilans został skorygowany do dziewięciu zabitych. Wśród ofiar znaleźli się zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Sprawczyni, Jesse Van Rootselaar, po zakończeniu ataku odebrała sobie życie.

Kim była Jesse Van Rootselaar?

Policja ujawniła, że 18-letnia Jesse Van Rootselaar była mieszkanką Tumbler Ridge. Jej nazwisko do tej pory nie pojawiało się w mediach, a sama dziewczyna nie była szerzej znana lokalnej społeczności.

Jak poinformował na konferencji prasowej zastępca komisarza Dwayne McDonald, dowódca Royal Canadian Mounted Police w Kolumbii Brytyjskiej, służby wielokrotnie interweniowały w domu rodzinnym Van Rootselaar. Mamy historię policyjnych interwencji w miejscu zamieszkania rodziny. Część z tych zgłoszeń dotyczyła problemów ze zdrowiem psychicznym - powiedział McDonald.

Policja poinformowała również, że Van Rootselaar biologicznie urodziła się jako mężczyzna. Później zmieniła płeć i od sześciu lat identyfikuje się jako kobieta.

Szkoła w Tumbler Ridge, gdzie doszło do strzelaniny / EAGLE VISION AGENCY/AFP/East News / East News

Przed pójściem do szkoły zabiła dwie osoby

Zastępca komisarza Dwayne McDonald poinformował także, że Van Rootselaar wcześniej zabiła swoją 39-letnią matkę oraz 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym. Później udała się do szkoły. Jej ofiary to: 39-letnia nauczycielka oraz pięcioro uczniów - trzy dziewczynki w wieku 12 lat i dwóch chłopców w wieku 12 i 13 lat. Wszystkie ofiary zginęły na miejscu.

Pomimo intensywnego śledztwa, policja nie jest w stanie wskazać motywu. Śledczy analizują jej przeszłość, relacje rodzinne oraz aktywność w mediach społecznościowych, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tej tragedii. Wiadomo jedynie, że Jesse Van Rootselaar zmagała się z problemami psychicznymi, które mogły mieć wpływ na jej decyzje. Wciąż nie wiadomo, czy sprawczyni działała sama, czy też ktoś mógł mieć wpływ na jej działania.

Kanada od lat uchodzi za kraj o znacznie bardziej restrykcyjnych przepisach dotyczących dostępu do broni niż sąsiednie Stany Zjednoczone. Aby legalnie posiadać broń, Kanadyjczycy muszą przejść rygorystyczny proces licencyjny, obejmujący m.in. szkolenia i sprawdzenie przeszłości.

Wydarzenia w Tumbler Ridge są wśród najtragiczniejszych wypadków w szkołach w Kanadzie, gdzie do strzelanin dochodzi rzadko. Od 1975 r. jest to 13. takie wydarzenie. Najwięcej śmiertelnych ofiar w strzelaninie było w 1989 r. na Politechnice w Montrealu, gdzie sprawca zabił 14 osób i ranił 13.