Do 12 lat więzienia grozi trzem osobom zatrzymanym w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP. Chodzi m.in. o sprawę łapówki, która miała być sposobem na załatwienie ułaskawienia. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeden z zatrzymanych to znajomy byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prokuratura Krajowa przekazała, że krakowska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby - Tomasza R., Monikę K. T. oraz Dominika G. Jak ustalił reporter RMF FM, jeden z zatrzymanych jest znajomym byłego prezydenta Andrzeja Dudy z Krakowa. Mężczyzna bywał w środowisku prezydenckim.



Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za załatwienie prezydenckiego aktu łaski od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi - wyjaśniła Katarzyna Calów-Jaszewska, rzeczniczka PK. Nie ujawniła, za jakie przestępstwo została skazana osoba, która chciała sobie kupić ułaskawienie.

Śledczy ustalili, że część kwoty łapówki została przekazana w styczniu 2018 r. w Wiśle. 90 tysięcy złotych stanowiło zaliczkę za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy.

Dwie z trzech zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Trzecią objęto tzw. środkami wolnościowymi. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia.

Prokuratura Krajowa ujawniła, że w tym postępowaniu wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.

Jednemu z podejrzanych przedstawiono też odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia.

Prawo łaski jest jednym z konstytucyjnych uprawnień Prezydenta RP.

"Akt łaski - jako konstytucyjnie określona kompetencja Głowy Państwa - nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym Prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez Głowę Państwa. Decyzję w przedmiocie stosowania prawa łaski - ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa - Prezydent podejmuje samodzielnie" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.