Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał w czwartek osiem kolejnych ustaw, a dwie zawetował. Uznania głowy państwa nie znalazła (już po raz drugi) ustawa o rynku kryptoaktywów, a także ustawa nadająca mowie śląskiej status języka regionalnego.
Karol Nawrocki o swoich decyzjach w sprawie ustaw poinformował - jak zwykle - w krótkim nagraniu opublikowanym przez kancelarię prezydenta na platformie X.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest notariuszem woli większości parlamentarnej, jest strażnikiem konstytucji, interesu obywateli i jakości prawa - powiedział. Każdy podpis i każde weto to decyzja podejmowana w imię odpowiedzialności za państwo. Dziś podpisałem osiem ustaw, a dwie zawetowałem - dodał.