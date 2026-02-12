Reprezentant Polski Jeremy Sochan niespełna 24 godziny pozostawał bezrobotny po rozwiązaniu umowy z San Antonio Spurs. 22-letni koszykarz ma podpisać kontrakt z New York Knicks - poinformował dziennikarz espn.com Shams Charania. Sochan będzie trzecim Polakiem w historii tego klubu.

Jeremy Sochan / Marcin Golba / East News

Maciej Lampe spędził w New York Knicks sezon 2003/04. Drugim Polakiem w tym klubie był Cezary Trybański. Rozegrał on jedynie trzy spotkania w sezonie 2004/05.

Jeremy Sochan trafił do NBA w 2022 roku. Został wybrany przez ekipę z San Antonio (z numerem dziewiątym w drafcie) i podpisał czteroletnią umowę, w tym przez pierwsze dwa lata gwarantowaną. Do tej pory zarobił w NBA 23 mln dolarów.

Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek.

Nie udało się to do 5 lutego, kiedy zakończył się w NBA okres transferowy. W czwartek poinformowano, że klub i zawodnik doszli do porozumienia ws. wykupienia kontraktu Polaka.

Trudny czas Sochana

Sochan ma za sobą trudny czas. Problemy zaczęły się latem - z powodu kontuzji łydki koszykarz opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski, nie wystąpił w mistrzostwach Europy w Katowicach i w Rydze.

Później doznał urazu kciuka, który wyeliminował go z gry na kolejne tygodnie. Gdy wrócił, nie był w stanie przebić się do rotacji dobrze spisujących się w NBA Spurs.