Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają uporządkować status tej profesji i wprowadzić realne mechanizmy kontroli wykonywania zawodu.

Prezydent podpisał ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ustawa wprowadza definicję świadczeń psychologicznych oraz precyzuje zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu. Na mocy jej przepisów ma powstać rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa, faktycznie nim jest.

Nowe prawo przewiduje także powołanie samorządu zawodowego psychologów, który będzie działał pod nadzorem ministra pracy. Powstać ma także Kodeks etyki zawodowej psychologów.

Zgodnie z ustawą psycholog będzie mógł prowadzić psychoterapię na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W trakcie prac parlamentarnych psychoterapia została wykreślona z katalogu świadczeń psychologicznych zapisanych w ustawie.

Nowe regulacje mają uporządkować stan prawny, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa z 2001 r. nie funkcjonuje. Nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Nigdy nie ukonstytuował się samorząd psychologów.