Służby techniczne Wodociągów Miasta Krakowa zakończyły kluczowy etap usuwania awarii magistrali wodociągowej w rejonie Placu Centralnego. Obecnie trwają ostatnie prace związane z betonowym wzmocnieniem terenu pod torami tramwajowymi.

Kraków: Końcowy etap naprawy magistrali wodociągowej na Placu Centralnym / Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie /

Do awarii doszło 1 stycznia.

W związku z robotami wprowadzono tymczasowe zmiany tras tramwajów linii 4, 22 i 62.

Awaria dotyczyła jednej z głównych arterii wodociągowych. Ze względu na m.in. gęstą infrastrukturę podziemną, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu oraz zachowanie szczególnych procedur bezpieczeństwa - informuje portal miejski krakow.pl. Dzięki zastosowaniu metody bezwykopowej udało się wymienić uszkodzony odcinek magistrali bez demontażu torów, słupa trakcyjnego i rozkopywania jezdni.

Obecnie trwa przygotowanie betonowego wzmocnienia pod torami. W czwartek, 8 stycznia, zostanie tam wylane około 12 metrów sześciennych specjalnej, samozagęszczającej się mieszanki betonowej. Przy obecnej pogodzie potrzebuje ona minimum 36 godzin na wyschnięcie. Proces ten będzie monitorowany do niedzieli, 11 stycznia.

Prace prowadzone są w ścisłej współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji, by jak najszybciej przywrócić pełną przepustowość komunikacyjną w tym rejonie. Wodociągi Miasta Krakowa dziękują mieszkańcom i pasażerom za wyrozumiałość oraz służbom miejskim za wsparcie. W razie pytań lub zgłoszeń można kontaktować się z pogotowiem wodociągowym pod numerem 994.

Zmiany w komunikacji tramwajowej: