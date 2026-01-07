Łukasz Krasoń, polityk Polski 2050, poinformował o śmierci swojej żony – Danuty. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych pojawiła się m.in. informacja o dacie pogrzebu.

Łukasz Krasoń poinformował o śmierci swojej żony, Danuty / Tytus Żmijewski / PAP

Łukasz Krasoń, polityk Polski 2050, poinformował o śmierci swojej żony Danuty, nie podając przyczyny zgonu.

Msza pogrzebowa odbędzie się 9 stycznia w Milejowie (woj. lubelskie) o godz. 12:00.

Danuta Krasoń była żoną Łukasza od 2019 roku, a wcześniej jego opiekunką; razem wychowywali syna Adama.

"Odeszła Danusia (...) Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze" - napisał we wtorek w swoich mediach społecznościowych Łukasz Krasoń.

Poinformował również, że msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 9 stycznia w Milejowie (woj. lubelskie) o godz. 12:00.

Polsat News przypomina, że Łukasz Krasoń, który cierpi na dystrofię mięśniową i porusza się na wózku, mimo choroby od lat aktywnie działa społecznie i publicznie.

Do grudnia 2025 r. był Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z Danutą Bocian ożenił się w 2019 r. Rok wcześniej na świat przyszedł ich syn, Adam. Było to drugie małżeństwo polityka. Danuta było na początku jego opiekunką.

Łukasz Krasoń nie poinformował o przyczynie śmierci żony.