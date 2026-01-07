Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprezentował trzyetapowy plan działań wobec Wenezueli po obaleniu prezydenta Nicolasa Maduro. Plan zakłada stabilizację kraju, odbudowę gospodarczą oraz demokratyczną transformację. Wśród kluczowych elementów znalazły się także działania dotyczące wenezuelskiej ropy oraz proces pojednania narodowego.

Marco Rubio / Shutterstock

USA ogłosiły trzyetapowy plan dla Wenezueli po obaleniu Nicolasa Maduro.

Plan obejmuje stabilizację, odbudowę gospodarczą i demokratyczną transformację.

Kluczową rolę odegra kontrola nad sprzedażą wenezuelskiej ropy przez USA.

Przewidziano proces pojednania narodowego i amnestię dla opozycji.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie, sekretarz stanu Marco Rubio przedstawił amerykańską strategię wobec Wenezueli po obaleniu autorytarnego przywódcy Nicolasa Maduro. Plan składa się z trzech etapów: stabilizacji kraju, odbudowy gospodarki oraz demokratycznej transformacji.

Jak podkreślił Rubio, pierwszym krokiem będzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, następnie odbudowa gospodarcza z udziałem firm amerykańskich i zachodnich, a na końcu wprowadzenie demokratycznych reform.

Kluczowa rola wenezuelskiej ropy

Jednym z głównych narzędzi nacisku na nowe władze w Caracas ma być kontrola nad sprzedażą wenezuelskiej ropy naftowej. Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone przejmą od 30 do 50 milionów baryłek ropy, które będą sprzedawane po cenach rynkowych. Uzyskane środki mają być rozdysponowane w sposób korzystny dla obywateli Wenezueli, a nie dla byłego reżimu.

Rubio podkreślił, że to właśnie blokada i sankcje nałożone przez USA uniemożliwiają Wenezueli samodzielny eksport ropy.

Amnestia dla opozycji i wątpliwości amerykańskich polityków

Plan zakłada również rozpoczęcie procesu pojednania narodowego. Opozycja ma zostać objęta amnestią, a więźniowie polityczni uwolnieni. Celem jest odbudowa społeczeństwa obywatelskiego i stworzenie warunków do powrotu opozycjonistów do kraju.

Mimo przedstawienia ogólnego zarysu planu, część amerykańskich polityków wyraża wątpliwości co do szczegółów strategii. Wiceszef komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów Adam Smith oraz republikanin Don Bacon podkreślają, że nie jest jasne, jak długo USA będą w stanie utrzymać blokadę Wenezueli i czy istnieje realna ścieżka do przeprowadzenia wolnych wyborów.