Popołudniowa rozmowa w RMF FM będzie mieć nową prowadzącą. Od 8 stycznia jeden z najważniejszych radiowych programów publicystycznych, raz w tygodniu, poprowadzi Magda Sakowska – dziennikarka Polsat News.
Magda Sakowska dołącza do zespołu prowadzących Popołudniową rozmowa w RMF FM. Dziennikarka znana widzom Polsat News będzie prowadzić program w każdy czwartek, od 8 stycznia. Bardzo cieszymy się, że Magda przyjęła zaproszenie do zespołu naszych publicystów. Jest dziennikarką z ogromną wiedzą dotyczącą nie tylko polskiej polityki, ale też spraw międzynarodowych, które w ostatnich latach stały się dla naszych słuchaczy wyjątkowo ważne - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM to jedno z kluczowych pasm publicystycznych RMF FM - codzienne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, komentarz do politycznych decyzji, kontrowersyjnych wypowiedzi i tematów, które wywołują społeczne emocje. Program emitowany jest na żywo na antenie RMF FM i Radia RMF24 oraz w wersji wideo na portalu RMF24.pl, YouTube i w mediach społecznościowych stacji.
Magda Sakowska jest absolwentką socjologii, ukończyła studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w TVN24 oraz Polsacie. W Polsat News była gospodarzem programów "To był dzień" i "Gość Wydarzeń". Była też prezenterką głównego wydania "Wydarzeń". Od 2016 do 2025 roku była korespondentką Polsatu w Stanach Zjednoczonych.
Prowadzenie Popołudniowej rozmowy w RMF FM to dla mnie zadawanie politykom najważniejszych, także niewygodnych dla nich pytań i oczekiwanie od moich rozmówców konkretnych odpowiedzi oraz pilnowanie, aby nie zasłaniali się partyjnymi formułkami i długimi odpowiedziami, w których brak konkretów. To także pewien powrót do moich dziennikarskich korzeni sprzed wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, kiedy zajmowałam się przede wszystkim polityką krajową i każdego niemal dnia prowadziłam rozmowy z politykami. Zależy mi na rozmowach, które odpowiadają na najważniejsze pytania i z których słuchacze będą mogli się wiele dowiedzieć o bieżących wydarzeniach, także tych poza naszymi granicami, bo sprawy krajowe i międzynarodowe coraz częściej i coraz trudniej od siebie oddzielić - komentuje dziennikarka.
Dołączenie Magdy Sakowskiej wzmacnia publicystyczny zespół Popołudniowej rozmowy w RMF FM, który tworzą także Piotr Salak i Grzegorz Sroczyński.