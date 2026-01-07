Popołudniowa rozmowa w RMF FM będzie mieć nową prowadzącą. Od 8 stycznia jeden z najważniejszych radiowych programów publicystycznych, raz w tygodniu, poprowadzi Magda Sakowska – dziennikarka Polsat News.

Nowy głos w "Popołudniowej Rozmowie". Magda Sakowska dołącza do RMF FM / Jakub Rutka / RMF FM

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Magda Sakowska dołącza do zespołu prowadzących Popołudniową rozmowa w RMF FM. Dziennikarka znana widzom Polsat News będzie prowadzić program w każdy czwartek, od 8 stycznia. Bardzo cieszymy się, że Magda przyjęła zaproszenie do zespołu naszych publicystów. Jest dziennikarką z ogromną wiedzą dotyczącą nie tylko polskiej polityki, ale też spraw międzynarodowych, które w ostatnich latach stały się dla naszych słuchaczy wyjątkowo ważne - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM to jedno z kluczowych pasm publicystycznych RMF FM - codzienne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, komentarz do politycznych decyzji, kontrowersyjnych wypowiedzi i tematów, które wywołują społeczne emocje. Program emitowany jest na żywo na antenie RMF FM i Radia RMF24 oraz w wersji wideo na portalu RMF24.pl, YouTube i w mediach społecznościowych stacji.

"Zadawanie politykom najważniejszych, także niewygodnych dla nich pytań"

Magda Sakowska jest absolwentką socjologii, ukończyła studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w TVN24 oraz Polsacie. W Polsat News była gospodarzem programów "To był dzień" i "Gość Wydarzeń". Była też prezenterką głównego wydania "Wydarzeń". Od 2016 do 2025 roku była korespondentką Polsatu w Stanach Zjednoczonych.

Prowadzenie Popołudniowej rozmowy w RMF FM to dla mnie zadawanie politykom najważniejszych, także niewygodnych dla nich pytań i oczekiwanie od moich rozmówców konkretnych odpowiedzi oraz pilnowanie, aby nie zasłaniali się partyjnymi formułkami i długimi odpowiedziami, w których brak konkretów. To także pewien powrót do moich dziennikarskich korzeni sprzed wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, kiedy zajmowałam się przede wszystkim polityką krajową i każdego niemal dnia prowadziłam rozmowy z politykami. Zależy mi na rozmowach, które odpowiadają na najważniejsze pytania i z których słuchacze będą mogli się wiele dowiedzieć o bieżących wydarzeniach, także tych poza naszymi granicami, bo sprawy krajowe i międzynarodowe coraz częściej i coraz trudniej od siebie oddzielić - komentuje dziennikarka.

Dołączenie Magdy Sakowskiej wzmacnia publicystyczny zespół Popołudniowej rozmowy w RMF FM, który tworzą także Piotr Salak i Grzegorz Sroczyński.