Cracovia ma nowego prezesa. Została nim Elżbieta Filipiak, wdowa po zmarłym w grudniu 2023 roku Januszu Filipiaku. Zastąpiła na tym stanowisku Mateusza Dróżdża.

W skład nowego zarządu - jako wiceprezesi - ponadto weszli: David Amdurer i Murat Colak.

"Nowo powołany zarząd wnosi do klubu spójną wizję rozwoju, wysokie kompetencje menedżerskie oraz pełne zaangażowanie w realizację celów strategicznych KS Cracovia, obejmujących w szczególności rozwój sportowy, wzmacnianie relacji z kibicami oraz dalsze budowanie i umacnianie partnerstw biznesowych" - napisano w opublikowanym komunikacie.

Ponadto rada nadzorcza wyraziła przekonanie, że nowy zarząd będzie skutecznie realizował powierzone mu zadania i zwraca się do kibiców, partnerów oraz wszystkich interesariuszy klubu z prośbą o wsparcie w kolejnym etapie rozwoju Cracovii. Jednocześnie podziękowano ustępującemu zarządowi za dotychczasową pracę i wkład w funkcjonowanie klubu.

Nowa prezes Cracovii to wdowa po zmarłym 17 grudnia 2023 roku Januszu Filipiaku, który przez ponad 20 lat był prezesem Cracovii, a jego firma Comarch właścicielem klubu.

Elżbieta Filipak podczas choroby męża i krótko po jego śmierci kierowała krakowskim klubem. 22 stycznia 2024 przekazała obowiązki prezesa Mateuszowi Dróżdżowi i objęła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej.

Wraz z Dróżdżem z Cracovii odchodzi wiceprezes Łukasz Orłowski.

Od sierpnia 2025 roku większościowym udziałowcem Cracovii SA został amerykański biznesmen Robert Platek, który odkupił akcje od firmy Comarch. Mniejszościowy pakiet akcji (20 procent) zachowała E. Filipiak.

Cracovia w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy zajmuje obecnie szóste miejsce. 