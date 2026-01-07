Cracovia ma nowego prezesa. Została nim Elżbieta Filipiak, wdowa po zmarłym w grudniu 2023 roku Januszu Filipiaku. Zastąpiła na tym stanowisku Mateusza Dróżdża.

Elżbieta Filipiak / Art Service 2 / PAP

Elżbieta Filipiak została nową prezes Cracovii, zastępując Mateusza Dróżdża.

W skład zarządu weszli także David Amdurer i Murat Colak jako wiceprezesi.

Elżbieta Filipiak to wdowa po Januszu Filipiaku, wieloletnim prezesie Cracovii i właścicielu firmy Comarch.

Od sierpnia 2025 roku większościowym udziałowcem Cracovii SA jest amerykański biznesmen Robert Platek, a Elżbieta Filipiak zachowała 20 proc. akcji.

W skład nowego zarządu - jako wiceprezesi - ponadto weszli: David Amdurer i Murat Colak.

"Nowo powołany zarząd wnosi do klubu spójną wizję rozwoju, wysokie kompetencje menedżerskie oraz pełne zaangażowanie w realizację celów strategicznych KS Cracovia, obejmujących w szczególności rozwój sportowy, wzmacnianie relacji z kibicami oraz dalsze budowanie i umacnianie partnerstw biznesowych" - napisano w opublikowanym komunikacie.

Ponadto rada nadzorcza wyraziła przekonanie, że nowy zarząd będzie skutecznie realizował powierzone mu zadania i zwraca się do kibiców, partnerów oraz wszystkich interesariuszy klubu z prośbą o wsparcie w kolejnym etapie rozwoju Cracovii. Jednocześnie podziękowano ustępującemu zarządowi za dotychczasową pracę i wkład w funkcjonowanie klubu.