Jak rozwija się współpraca wojskowa Polski i Ukrainy? Czy władze w Kijowie obserwują oznaki zmęczenia Ukrainą w Polsce? Kiedy mogą pojawić się kolejne zgody Ukrainy na ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Na południowo-wschodnim odcinku frontu - jak informują ukraińskie źródła - do inicjatywy przeszły siły Kijowa, a w działaniach biorą udział elitarne jednostki wojsk powietrznodesantowych. Czy to zapowiedź przełomu? Czy 2026 rok może być ostatnim rokiem tej wojny? Ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara zapytamy także o współpracę wojskową obu państw.

Gościa Radia RMF24 zapytamy, czy władze w Kijowie obserwują oznaki zmęczenia Ukrainą w Polsce? W rozmowie nie zabraknie wspólnej polsko-ukraińskiej historii. Kiedy mogą pojawić się kolejne zgody Ukrainy na ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej?

