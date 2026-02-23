​Sprawa, która przez lata budziła ogromne emocje i falę spekulacji, doczekała się zaskakującego finału. Po ponad dwóch dekadach od tajemniczego zaginięcia Michelle Hundely Smith z Eden w Karolinie Północnej, kobieta została odnaleziona cała i zdrowa.

  • Michelle Hundely Smith zaginęła w grudniu 2001 roku, mając 38 lat.
  • Przez ponad 20 lat trwały poszukiwania z udziałem wielu agencji śledczych.
  • Przełom w sprawie nastąpił w lutym 2026 roku po otrzymaniu nowych informacji.
Michelle Hundely Smith z Eden w Karolinie Północnej zaginęła 9 grudnia 2001 roku. Ostatni raz widziano ją, gdy wybierała się na świąteczne zakupy do sklepu K-Mart w Martinsville, w sąsiednim stanie Wirginia. Miała wtedy 38 lat. Jej mąż zgłosił zaginięcie 31 grudnia.

Od samego początku sprawa budziła wiele pytań. W poszukiwania zaangażowały się liczne służby, w tym Państwowe Biuro Śledcze, Agencja ds. Zwalczania Narkotyków oraz FBI. Na ulotkach o zaginięciu napisano, że "nie opuściłaby swoich dzieci z własnej woli". Przez lata pojawiały się różne tropy, jednak żaden nie doprowadził do odnalezienia Michelle. Jej los przez ponad dwie dekady pozostawał jedną z największych zagadek w regionie.

Przełom po latach

Przełom w sprawie nastąpił dopiero 19 lutego 2026 roku. Biuro szeryfa hrabstwa Rockingham otrzymało nowe, istotne informacje dotyczące zaginięcia Smith. Detektywi natychmiast podjęli działania, które już następnego dnia doprowadziły do odnalezienia kobiety. Sierżant A. Disher i detektyw C. Worley odnaleźli Michelle Hundely Smith w nieujawnionym miejscu na terenie Karoliny Północnej.

Według oficjalnych informacji kobieta jest cała i zdrowa. Na jej wyraźną prośbę nie podano do publicznej wiadomości szczegółów dotyczących jej obecnego miejsca pobytu. Rodzina została powiadomiona o odnalezieniu Michelle, a sama zainteresowana prosi o zachowanie prywatności.

Rodzina apeluje o spokój i zrozumienie

Odnalezienie Michelle Hundely Smith wywołało ogromne emocje wśród jej bliskich oraz lokalnej społeczności. Córka zaginionej zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym podziękowała wszystkim za wsparcie i troskę okazywaną przez lata. Jednocześnie zaapelowała o zaprzestanie rozpowszechniania oskarżeń, zwłaszcza wobec swojego ojca, który przez lata był niesłusznie podejrzewany o udział w zaginięciu żony.

Rodzina podkreśla, że przeżywa obecnie całą gamę emocji - od radości i ulgi po gniew i rozpacz. Prosi, by uszanować ich prywatność oraz decyzje, jakie będą podejmować w najbliższym czasie.

Co dalej?

Władze nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności odnalezienia Michelle Hundely Smith, ani powodów jej wieloletniej nieobecności. Wiadomo jedynie, że kobieta jest bezpieczna i nie wymaga pomocy medycznej. Śledczy nie informują także, czy sprawa będzie miała dalszy ciąg prawny, czy zostanie zamknięta.