​Sprawa, która przez lata budziła ogromne emocje i falę spekulacji, doczekała się zaskakującego finału. Po ponad dwóch dekadach od tajemniczego zaginięcia Michelle Hundely Smith z Eden w Karolinie Północnej, kobieta została odnaleziona cała i zdrowa.

Michelle Hundely Smith zaginęła w grudniu 2001 roku, mając 38 lat.

Przez ponad 20 lat trwały poszukiwania z udziałem wielu agencji śledczych.

Przełom w sprawie nastąpił w lutym 2026 roku po otrzymaniu nowych informacji.

Michelle Hundely Smith z Eden w Karolinie Północnej zaginęła 9 grudnia 2001 roku. Ostatni raz widziano ją, gdy wybierała się na świąteczne zakupy do sklepu K-Mart w Martinsville, w sąsiednim stanie Wirginia. Miała wtedy 38 lat. Jej mąż zgłosił zaginięcie 31 grudnia.

Od samego początku sprawa budziła wiele pytań. W poszukiwania zaangażowały się liczne służby, w tym Państwowe Biuro Śledcze, Agencja ds. Zwalczania Narkotyków oraz FBI. Na ulotkach o zaginięciu napisano, że "nie opuściłaby swoich dzieci z własnej woli". Przez lata pojawiały się różne tropy, jednak żaden nie doprowadził do odnalezienia Michelle. Jej los przez ponad dwie dekady pozostawał jedną z największych zagadek w regionie.

Przełom po latach

Przełom w sprawie nastąpił dopiero 19 lutego 2026 roku. Biuro szeryfa hrabstwa Rockingham otrzymało nowe, istotne informacje dotyczące zaginięcia Smith. Detektywi natychmiast podjęli działania, które już następnego dnia doprowadziły do odnalezienia kobiety. Sierżant A. Disher i detektyw C. Worley odnaleźli Michelle Hundely Smith w nieujawnionym miejscu na terenie Karoliny Północnej.