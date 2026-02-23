4 lata temu 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę w ramach pełnoskalowej inwazji. Dlaczego tej wojny do tej pory nie udało się zakończyć? O co chodzi Putinowi? Czy wojna Rosji z NATO to możliwy scenariusz? Czy Polska dobrze wykorzystała te 4 lata na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Koalicji Obywatelskiej.

Ile pieniędzy z programu SAFE trafi do polskiej policji i straży pożarnej? Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Co będzie oznaczało dla polskich służb ewentualne weto prezydenta w sprawie ustawy wdrażającej program? Zapytamy także o sytuację na granicach. Ilu nielegalnych migrantów przekracza polskie granice i czy jest to nadal poważny problem?

Coraz mniej policjantów odchodzi ze służby. Jednak jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na dzień 1 lutego w Warszawie brakowało ponad 2100 policjantów. To oznacza, że poziom wakatów wynosi ponad 21 procent. Dlaczego brakuje chętnych do pracy w warszawskiej policji? Jak temu zaradzić? O to m.in. zapytamy naszego gościa.

Czesław Mroczek w RMF FM / Jakub Rutka / RMF FM

