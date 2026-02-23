Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, mianował swoją nastoletnią córkę na stanowisko kierownicze w administracji rakietowej kraju. To oznacza, że nastolatka prawdopodobnie będzie nadzorować m.in. program nuklearny kraju.

Dzu-ae, czy Dzu-hae? Córka Kim Dzong Una przejmuje kontrolę nad arsenałem nuklearnym Korei Północnej / STR/AFP/East News / East News

Według południowokoreańskich mediów, Kim Dzong Un powierzył swojej córce - dotychczas znanej jako Kim Dzu Ae i mającej około 13 lat - funkcję przypominającą stanowisko dyrektora w administracji rakietowej. To właśnie ten organ odpowiada za program nuklearny i rakietowy Korei Północnej.

Równocześnie dziennik "Chosun Daily", powołując się na źródła wywiadowcze Korei Południowej informuje, że córka Kima prawdopodobnie zmieniła imię na Kim Dzu Hae. Nowe dane osobowe mają podkreślać jej wyjątkowy status w północnokoreańskiej elicie.

Decyzja o powierzeniu tak odpowiedzialnej funkcji młodej córce przywódcy budzi zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. Eksperci podkreślają, że może to oznaczać dalszą militaryzację reżimu oraz kontynuację polityki izolacji i rozwoju programu rakietowego.

Córka Kim Dzong Una coraz częściej pojawia się u boku ojca podczas oficjalnych uroczystości i testów rakietowych. Jej obecność ma nie tylko wymiar symboliczny, ale także polityczny - według analityków, to jasny sygnał dla północnokoreańskiej elity i społeczeństwa, że jest ona szykowana do przejęcia władzy w przyszłości.

Tajemnicza córka dyktatora Korei Północnej

"Chosun Daily" przypomina, że północnokoreańskie media po raz pierwszy oficjalnie potwierdziły istnienie córki dyktatora w listopadzie 2022 roku, kiedy nazywano ją "ukochanym dzieckiem". Dziecko towarzyszyło wówczas Kim Dzong Unowi podczas wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) typu Hwasong-17.

Kim Dzong Un z córką doglądają ćwiczeń wojskowych / STR/AFP/East News

Imię Kim Dzong Una nie zostało ujawnione aż do 2010 roku, kiedy to obecny przywódca Korei Północnej otrzymał tytuł "generała Armii Ludowej".

Co ciekawe imię Dzu Ae zostało publicznie ujawnione po raz pierwszy przez byłego gwiazdora NBA. W 2013 roku Dennis Rodman w wywiadzie dla brytyjskich mediów wyjaśnił, że "trzymał na rękach córkę Kim Dzong Una, Dzu Ae". Imię to tłumaczy się jako "główna miłość" i ma podkreślać, że córka dyktatora jest "kochana przez wszystkich".

W przypadku samego Kima również istnieją podejrzenia, że w 2009 roku zmienił imię z Dzon Wuna (co oznacza "chmura") na Dzong Una (co tłumaczy się jako "łaska").