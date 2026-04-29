Wizz Air uruchomił w środę nowe połączenia z Krakowa do Budapesztu. Będą one realizowane cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Rzecznik Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale powiedział w środowym komunikacie, że nowe połączenia Kraków-Budapeszt otwierane są w ramach dalszej ekspansji w Polsce. Przewoźnik wprowadza w sezonie letnim także loty na Rodos i do Wenecji.

Członek zarządu Kraków Airport Janusz Kardasiński zwrócił uwagę, że połączenie z Budapesztem wznawiane jest po trzech latach nieobecności na krakowskim lotnisku. Oprócz Wizz Air na trasie tej operuje od końca marca br. linia Ryanair.

Nowe połączenie Kraków-Budapeszt

Rzecznik Wizz Air zapowiedział, że w tegorocznym sezonie letnim linia planuje obsłużyć około 2,9 tys. lotów ze stolicy Małopolski. Obecnie przewoźnik oferuje z Krakowa 30 tras do 19 krajów.

W sezonie letnim linia udostępni ponad 1,8 mln miejsc na trasach do i z Krakowa, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem.

Wizz Air jest drugą po Ryanairze największą linią operującą na krakowskim lotnisku, a Kraków Airport - drugim co do wielkości lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów.

Wakacyjne hity 2026

Najpopularniejszymi wakacyjnymi kierunkami w 2026 roku są Malta, Albania, Majorka, Sardynia i Grecja oferujące bogatą ofertę all inclusive. Dla szukających nowości polecane są Albania oraz Czarnogóra (alternatywa dla Chorwacji).