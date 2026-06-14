Aż osiem goli obejrzeli kibice, którzy w niedzielę zasiedli na trybunach NRG Stadium w Houston. Siedem z nich było autorstwa Niemców, ale historyczne trafienie zanotowała też reprezentacja Curaçao.
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Starcie czterokrotnych mistrzów świata Niemiec z debiutującą na mistrzostwach świata reprezentacją Curaçao miało zdecydowanego faworyta. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie zawiedli i bez większych problemów wywalczyli komplet punktów.
Selekcjoner Curaçao Holender Dick Advocaat w wieku 78 lat i 260 dni został najstarszym szkoleniowcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Niemiecki szkoleniowiec ma od niego 40 lat mniej i jest najmłodszym trenerem na tym turnieju.
Zgodnie z oczekiwaniami niemieccy piłkarze od początku przejęli kontrolę nad meczem i potrzebowali niespełna sześć minut, aby objąć prowadzenie. Po świetnej wymianie podań Felix Nmecha popisał się precyzyjnym strzałem z około 15 metrów trafiając tuż przy słupku. Chwilę później pomocnik Borussii Dortmund huknął zza pola karnego, ale tym razem minimalnie chybił. Potem tuż obok słupka strzelał Florian Wirtz.