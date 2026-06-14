Stracony gol wprowadził trochę nerwowości w poczynania niemieckich graczy. W 33. minucie Leroy Sane nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Pięć minut później było już jednak 2:1 dla Niemców. Z rzutu rożnego dośrodkował Nathaniel Brown, a Nico Schlotterbeck znakomicie uderzył piłkę głową. Dla stopera Borussii Dortmund był to premierowy gol w 28. występie w reprezentacji.

W trzeciej doliczonej minucie do pierwszej połowy Riechedly Bazoer sfaulował w polu karnym Felixa Nmechę i arbiter wskazał na 11. metr. Kai Havertz pewnym strzałem podwyższył prowadzenie Niemców na 3:1.

Grad goli w drugiej połowie

Wejście w drugą połowę czterokrotni mistrzowie świata mieli równie efektowe. Joshua Kimmich podał w pole karne, a Jamal Musiala strzałem w długi róg umieścił piłkę w siatce.

Potem Niemcy nie forsowali już tak mocnego tempa, jednak w 68. minucie Nathaniel Brown strzałem z woleja, po efektownej asyście Deniza Undava, zdobył piątego gola. Było to dla niego pierwsze trafienie w narodowych barwach.

Dziesięć minut później Deniz Undav już sam wpisał się na listę strzelców. Przy tym golu kolejną asystę zaliczył Joshua Kimmich, który uzbierał ich już 31 w meczach kadry. Wynik spotkania na 7:1 ustalił w 88. minucie Kai Havertz. Napastnik Arsenalu skorzystał z podania Deniza Undava i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Osiem - to największa liczba bramek zdobyta na tym turnieju. Wcześniej - pięć - padło w spotkaniu USA - Paragwaj, który Amerykanie wygrali 4:1.

Niemcy - Curacao 7:1 (3:1)

Bramki: 1:0 Felix Nmecha (6.), 1:1 Livano Comenencia (21.), 2:1 Nico Schlotterbeck (38.), 3:1 Kai Havertz (45+5., rzut karny), 4:1 Jamal Musiala (47.), 5:1 Nathaniel Brown (68.), 6:1 Deniz Undav (78.), Kai Havertz (88.).

Sędzia: Jalal Jayed (Maroko).

Widzów: 68 021.