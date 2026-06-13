Tragedia w brazylijskim stanie São Paulo - nie żyje 21-letnia kobieta, która zginęła po skoku na bungee. Okazuje się, że pracownicy zapomnieli przypiąć jej linę.
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Dziennik "O Globo" informuje, że do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano w mieście Limeira na wschodzie brazylijskiego stanu São Paulo.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że pracownicy firmy odpowiedzialnej za skok zapomnieli przymocować linę do klientki przed zrzuceniem jej z jednego z mostów.
Kobieta, która spadła z wysokości około 40 metrów, zginęła na miejscu.
Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak dwóch mężczyzn niesie kobietę na platformę do skoków, po czym zrzuca ją z wysokości.
W kadrze widać też leżącą na ziemi zwiniętą linę. Na nagraniu słychać krzyki: "Lina!", "Chłopaki, lina!".