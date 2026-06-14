Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych - czy to spotkanie przyniesie konkretne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski i obecności amerykańskich wojsk? Czy nieformalna formuła rozmów z Donaldem Trumpem może okazać się skuteczniejsza niż oficjalne wizyty dyplomatyczne? Czy w obliczu zapowiedzi ograniczania amerykańskiej obecności w Europie Polska ma realne szanse na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa? Na te i inne pytania odpowie Andrzej Szejna, polityk Lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Andrzej Szejna / Marcin Suchmiel / RMF FM

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W rozmowie pojawi się też temat sytuacji na Bliskim Wschodzie - czy Stany Zjednoczone i Iran są bliżej trwałego pokoju, czy raczej kruchego zawieszenia broni? W kontekście napięć wokół Iranu i znaczenia cieśniny Ormuz padną pytania o bezpieczeństwo globalnych szlaków handlowych oraz realne intencje Teheranu.

Po sobotniej Paradzie Równości w Warszawie wraca dyskusja o ustawie o statusie osoby najbliższej i prawach par jednopłciowych - czy prezydent zdecyduje się ją podpisać i czy obecny kształt przepisów jest kompromisem, czy politycznym minimum?

Porozmawiamy też o napięciach wewnątrz koalicji rządzącej, m.in. w kontekście wyborów w Krakowie i rosnącej rywalizacji między ugrupowaniami. Czy wspólny front zaczyna się kruszyć?

Wśród tematów pojawią się również relacje z Ukrainą i kontrowersje wokół odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy polityczne spory mogą wpłynąć na strategiczne partnerstwo Warszawy i Kijowa?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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