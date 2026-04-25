​Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę, że po 36 latach nie zasiądzie w nowym parlamencie. Orban zapowiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Victor Orban ogłosił rezygnację z mandatu poselskiego. Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować - powiedział Orban. Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.

Wcześniej dotychczasowy premier zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu liderów Unii Europejskiej na Cyprze . Ponadto nie wyznaczył też swojego przedstawiciela.

"W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier" - tłumaczył wówczas decyzję Orbana węgierski minister ds. europejskich Janos Boka.

