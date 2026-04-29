"Koleżeńska porada" Hennig-Kloski

Następnego dnia, w środę o poranku, Pełczyńska-Nałęcz opublikowała kolejny wpis nawiązujący do tego spotkania. "Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub (Polski 2050) i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji" - oznajmiła ministra funduszy i polityki regionalnej.

Na odpowiedź Hennig-Kloski nie trzeba było długo czekać. Ministra klimatu i środowiska zwracając się do Pełczyńskiej-Nałęcz, napisała: "Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji".

Hennig-Kloska odniosła się też do okoliczności wtorkowego spotkania. "Wczoraj po komisji weszłam do Was na spotkanie (w salce obok) by podziękować Bożennie Hołowni za obecność na komisji i udzielenie mi wsparcia" - napisała ministra klimatu i środowiska.

Zwracając się do Pełczyńskiej-Nałęcz, kontynuowała: "Ty nie głosujesz w Sejmie, ale doceniam, że 21 parlamentarzystów naszej koalicji, włącznie z Waszą delegacją, zagłosowało wczoraj jednomyślnie przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi, to było dla mnie ważne".

"Będąc na spotkaniu odpowiedziałam też na kilka zarzutów, które w sposób nieuprawniony pojawiały się w mediach" - dodała Hennig-Kloska.

Zapowiedź ws. "małpek". "Nie biegnij po medal"

W swoim wpisie ministra klimatu i środowiska odniosła się także do zapowiedzi ws. włączenia "małpek" do systemu kaucyjnego. Jak napisała wcześniej Pełczyńska-Nałęcz, we wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa w tej sprawie.

"O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal" - napisała, zwracając się do ministry funduszy i polityki regionalnej.