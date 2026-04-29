"Koleżeńska porada" Hennig-Kloski

"Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji" - napisała Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Swój wpis opublikowała w odpowiedzi na słowa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ministry funduszy i polityki regionalnej, która po wtorkowym spotkaniu z Hennig-Kloską napisała: "Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło". Szefowa resortu klimatu i środowiska skontrowała: "Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna".

Kulisy spotkania z Hennig-Kloską

We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.

Następnego dnia, w środę o poranku, Pełczyńska-Nałęcz opublikowała kolejny wpis nawiązujący do tego spotkania. "Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub (Polski 2050) i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji" - oznajmiła ministra funduszy i polityki regionalnej.

Na odpowiedź Hennig-Kloski nie trzeba było długo czekać. Ministra klimatu i środowiska zwracając się do Pełczyńskiej-Nałęcz, napisała: "Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji".

Hennig-Kloska odniosła się też do okoliczności wtorkowego spotkania. "Wczoraj po komisji weszłam do Was na spotkanie (w salce obok) by podziękować Bożennie Hołowni za obecność na komisji i udzielenie mi wsparcia" - napisała ministra klimatu i środowiska.

Zwracając się do Pełczyńskiej-Nałęcz, kontynuowała: "Ty nie głosujesz w Sejmie, ale doceniam, że 21 parlamentarzystów naszej koalicji, włącznie z Waszą delegacją, zagłosowało wczoraj jednomyślnie przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi, to było dla mnie ważne".

"Będąc na spotkaniu odpowiedziałam też na kilka zarzutów, które w sposób nieuprawniony pojawiały się w mediach" - dodała Hennig-Kloska.

Zapowiedź ws. "małpek". "Nie biegnij po medal"

W swoim wpisie ministra klimatu i środowiska odniosła się także do zapowiedzi ws. włączenia "małpek" do systemu kaucyjnego. Jak napisała wcześniej Pełczyńska-Nałęcz, we wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa w tej sprawie.

"O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal" - napisała, zwracając się do ministry funduszy i polityki regionalnej.

Hennig-Kloska powtórzyła swoje stanowisko podczas konferencji prasowej w Sejmie, krótko po opublikowaniu wpisu na platformie X.

"Małpki" do systemu kaucyjnego wejdą moją deklaracją, już dawno temu złożoną. Komunikat ws. certyfikacji "Czystego Powietrza" wyszedł do mediów chyba w piątek, więc dementuję, jakoby pani minister Pełczyńska-Nałęcz musiała na mnie naciskać w tych sprawach - powiedziała ministra Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Sejmie, krótko po opublikowaniu wpisu na platformie X.

"Koleżeńska porada" Hennig-Kloski

Podsumowując swój wpis, Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że "koalicja 15 X" jest dla niej ważna. "Walczyłam o nią wiele lat pracując w opozycji w Sejmie" - napisała. Zwróciła się też w mocnych słowach do Pełczyńskiej-Nałęcz.

"Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy bo jesteś w tym mało wiarygodna, tylko w końcu zmień styl komunikowania się z innymi członkami rządu i koalicjantami. To koleżeńska porada" - zakończyła ministra klimatu i środowiska.

Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Jak zagłosuje Polska 2050?

Sejm w czwartek zagłosuje ws. wniosków o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, a także ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, spośród posłów Polski 2050 tylko Bartosz Romowicz będzie głosował za odwołaniem Hennig-Kloski ze stanowiska. Do wyrażenia wotum nieufności ministrowi konieczna jest większość głosów ustawowej liczby posłów.

