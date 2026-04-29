"Koleżeńska porada" Hennig-Kloski

"Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji" - napisała Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Swój wpis opublikowała w odpowiedzi na słowa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ministry funduszy i polityki regionalnej, która po wtorkowym spotkaniu z Hennig-Kloską napisała: "Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło". Szefowa resortu klimatu i środowiska skontrowała: "Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna".
We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.