Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że zezwolił na "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.
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"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - dodał.
Chwilę wcześniej informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy "natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie".