W amerykańskim stanie Missouri doszło do katastrofy lotniczej - w pobliżu autostrady rozbił się prywatny samolot startujący z lotniska w mieście Butler. Lokalne media informują, że zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie - 11 skoczków spadochronowych i pilot.

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Telewizja FOX4 z Kansas City, miasta w stanie Missouri, informuje, że do zdarzenia doszło w niedzielę tuż przed godziną 11:30 czasu lokalnego.

Prywatny samolot, który wystartował z lotniska w mieście Butler, z nieznanych przyczyn zawrócił w locie, po czym rozbił się w pobliżu autostrady.