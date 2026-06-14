Najmłodszym trenerem w turnieju finałowym MŚ był Włoch Felipe Pascucci, który w 1934 roku trenował Argentynę. W spotkaniu 1/8 finału ze Szwecją (2:3) miał zaledwie 26 lat i 337 dni.



Rezygnacja z powodów osobistych i powrót

Droga, jaką Advocaat przeszedł z kadrą Curacao, była wyjątkowa. To właśnie pod jego wodzą karaibska drużyna po raz pierwszy w historii wywalczyła awans na mundial. W lutym 2026 roku trener zrezygnował jednak z funkcji z powodu pogorszenia się stanu zdrowia córki. Zastąpił go rodak, Fred Rutten.

Gdy sytuacja rodzinna Advocaata uległa poprawie, zarówno zespół, jak i sponsorzy zaczęli naciskać na federację, by ponownie powierzyła mu stanowisko selekcjonera. W maju oficjalnie ogłoszono, że Dick Advocaat wraca do reprezentacji i poprowadzi ją podczas mistrzostw świata.