Dick Advocaat, selekcjoner reprezentacji Curacao, po meczu z Niemcami został najstarszym trenerem, który kiedykolwiek poprowadził drużynę podczas piłkarskich mistrzostw świata. 78-letni Holender nie krył emocji - kamery zarejestrowały moment, w którym uronił łzy wzruszenia.
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Dick Advocaat ustanowił rekord w wieku 78 lat i 260 dni. Wcześniej, przez kilka dni, najstarszym szkoleniowcem był Czech Miroslav Koubek, który 12 czerwca (czasu polskiego) prowadził swoją reprezentację w meczu z Koreą Południową, mając 74 lata i 283 dni.