Viktor Orban, który był premierem Węgier nieprzerwanie przez ostatnie 16 lat, otrzyma po ustąpieniu ze stanowiska odprawę w wysokości ponad 100 tys. euro (38 mln forintów), prawo do samochodu z kierowcą na 16 lat oraz biura z dwuosobowym sekretariatem. Orban we wtorek chciał też zrezygnować z funkcji przewodniczącego Fideszu, ale zarząd partii nie przyjął jego rezygnacji.

Viktor Orban w lokalu wyborczym. / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

O wysokości odprawy dla Orbana i przywilejach, które otrzyma po odejściu z urzędu premiera, poinformował we wtorek Telex, węgierski niezależny serwis.

Dodatkowe świadczenia dla ustępującego premiera

Telex przypomniał, że po porażce w wyborach z 12 kwietnia Orban, tracąc stanowisko premiera i rezygnując z mandatu poselskiego, utraci w maju pensję wynoszącą łącznie 7,58 mln forintów brutto (ponad 20 tys. euro) miesięcznie.

Telex dodał, że ostatnie oświadczenie majątkowe ustępującego premiera wykazało, że posiada on oszczędności wynoszące nieco ponad pięciu milionów forintów (niecałe 14 tys. euro).

Orban po opuszczeniu parlamentu i urzędu premiera otrzyma trzymiesięczną odprawę z pensji posła i sześciomiesięczną z pensji premiera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Orban będzie też uprawniony do dodatkowych świadczeń jako ustępujący premier: samochodu służbowego z kierowcą przez 16 lat oraz biura z dwuosobowym sekretariatem przez lat osiem.

Co teraz będzie robił Orban?

W miniona sobotę Orban ogłosił, że nie zasiądzie w nowym parlamencie . Zapowiedział, że zamiast tego skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Viktor Orban zaproponował podczas wtorkowego spotkania zarządu swojej partii Fidesz, że odejdzie ze stanowiska jej przewodniczącego. Zarząd nie przyjął jego rezygnacji - powiedział portalowi Telex poseł partii Erik Banki.

Przegrane wybory Orbana

Koalicja Fidesz-KDNP z Orbanem na czele przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną - 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Peterem Magyarem na czele zostanie zaprzysiężony 9 maja.



