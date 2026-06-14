IMGW ostrzega przed burzami z wiatrem i gradem. Alerty I stopnia wydano dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Dla północnych regionów obowiązują alerty I stopnia przed gwałtownym wezbraniem wód.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce.
- Prognozowane są opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie grad.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 15 mm, a miejscami do około 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Alert potrwa od godz. 11 do godz. 23 w niedzielę.