Dodatkowo dla części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód.

"W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - podano w komunikacie. Ostrzeżenie potrwa do godz. 21 w niedzielę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.