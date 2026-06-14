W Wielkopolsce w miejscowości Smulsko doszło do wypadku, w wyniku którego do szpitala trafiła kobieta. Pasażerem jednego z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu był poseł, kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek - potwierdziła wielkopolska policja.

Przemysław Czarnek był pasażerem Volkswagena, który zderzył się z Oplem / Anita Walczewska / East News

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Do wypadku doszło ok. godz. 17:15 na skrzyżowaniu w powiecie tureckim.

Według wstępnych ustaleń policji, Opel Corsa, którym kierował 19-latek, nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena. Tym drugim pojazdem podróżował Przemysław Czarnek.

Po wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Ratownicy udzelili też pomocy medycznej pasażerce Volkswagena. Pozostałym osobom nic się nie stało.

Kierowcy byli trzeźwi.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek odniósł się do tego zdarzenia na platformie X.