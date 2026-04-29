Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw na czwartek 30 kwietnia. Benzyna - zarówno 95-, jak i 98-oktanowa - podrożeje, ale olej napędowy będzie tańszy niż w środę.

Maksymalne ceny paliw w czwartek 30 kwietnia

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek 30 kwietnia litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł.

Oznacza to wzrost ceny benzyny - zarówno 95-, jak i 98-oktanowej. Te kosztują w środę odpowiednio maksymalnie 6,23 zł i 6,73 zł za litr.

W czwartek potanieje za to olej napędowy. W środę kosztuje on maksymalnie 7,22 zł, co oznacza 8 groszy obniżki następnego dnia.

Kolejne zmiany na stacjach. Pojawi się letnia benzyna

Zmiany cen na stacjach to niejedyna zmiana, jaka czeka kierowców. Już od 1 maja stacje sprzedawać będą letnią wersję benzyny. W przypadku tego paliwa różnice sezonowe dotyczą głównie lotności paliwa.

Zimowa benzyna zawiera bowiem więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika podczas mrozów. Z kolei letnia odmiana benzyny charakteryzuje się mniejszą lotnością, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa - wysoka lotność w cieplejszych miesiącach mogłaby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje podczas tankowania.

Najbardziej wrażliwy na niskie temperatury jest diesel. Sprzedaż letniej wersji tego paliwa rozpoczęła się w Polsce już 16 kwietnia . W przypadku aut z instalacją gazową również stosuje się sezonowe mieszanki.

W Polsce sprzedaż paliw sezonowych jest obowiązkowa i regulowana przez normy PN-EN 590 (olej napędowy) oraz PN-EN 228 (benzyna).

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.