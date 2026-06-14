Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Waszyngtonie na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. Czy to okazja do poruszenia pilnych spraw w stosunkach polsko-amerykańskich? Czy Karol Nawrocki może przywieźć z USA obietnicę stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Czy udział głowy państwa w uroczystościach to sukces? Na te i inne pytania odpowie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

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Czy informacje o redukcji liczby amerykańskich samolotów i okrętów w Europie mogą dotknąć Polskę? Co oznacza wycofywanie sprzętu? Czy to może być groźne dla Europy? Dlaczego do tej pory nic nie wiadomo na temat dodatkowych pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy, które obiecał Donald Trump?

Czy w stosunkach polsko-ukraińskich może dojść do przełomu? Czy to, że Pałac Prezydencki wstrzymuje się z decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, oznacza szanse na załagodzenie sporu? Między innymi te tematy poruszymy w rozmowie z Jackiem Czaputowiczem.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Jacek Czaputowicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.