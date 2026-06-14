Sześć osób zginęło w wyniku katastrofy dwóch śmigłowców, do której doszło w niedzielę nad Rio de Janeiro - przekazała agencja AFP. Wśród ofiar są amerykański piosenkarz i autor tekstów Oliver Tree i argentyński influencer Gaspi. Maszyny runęły na parking salonu samochodowego, wywołując pożar i niszcząc kilkadziesiąt pojazdów. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane.

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Po kolizji śmigłowce runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - poinformowali strażacy.

Brazylijski portal G1 przekazał, że miejscowe władze podały listę ofiar katastrofy. Wśród nich jest Oliver Tree - amerykański piosenkarz i autor tekstów, znany m.in. z utworu "Life Goes On", a także współpracy z Robinem Schulzem przy utworze "Miss You".

Oliver Tree Nickell urodził się 29 czerwca 1993 r. w Santa Cruz, w Kalifornii. Był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem, tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.

Przez dwa lata studiował biznes na Uniwersytecie w San Francisco. W 2017 r. jego utwór "When I'm Down" stał się viralem, dzięki czemu młody muzyk podpisał kontrakt z wytwórnią Atlantic Records.

W 2020 r. Tree wydał debiutancki album studyjny "Ugly Is Beautiful". W 2022 r. ukazał się drugi album artysty "Cowboy Tears", a w 2023 r. - "Alone in a Crowd". W kwietniu 2026 r. Tree wydał album "Love You Madly Hate You Badly", który promował w ramach trasy "World's First World Tour". Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na jego oficjalnej stronie, po Brazylii muzyk planował odwiedzić Europę. W lipcu miał wystąpić m.in. w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie i Wiedniu, a we wrześniu - w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Kopenhadze i w warszawskiej Progresji.

W poprzednich latach Tree można było usłyszeć podczas festiwali muzycznych takich jak Coachella, Lollapalooza i Outside Lands Music and Arts Festival. Jego występy łączyły w sobie muzykę, skecze i performace.

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Ponadto w wypadku zginęli: Gaspi - argentyński influencer, Lucas Vignale - argentyński reżyser teledysków, Lucas Brito Chaves - brazylijski producent muzyczny, Alexandre Souza - pilot, a także pilot drugiego śmigłowca Charles Marsillac.