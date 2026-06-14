Kalifornia, Oregon i Waszyngton w najbliższych dniach będą się zmagać z ekstremalnymi upałami. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturami, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Wydano alerty dla milionów osób.

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Według "Newsweeka" od niedzieli do wtorkowego wieczoru obowiązują alerty dla dużych obszarów północnej Kalifornii, w tym Doliny Sacramento i hrabstwa Shasta, a także dla aglomeracji Portland w Oregonie oraz południowo-zachodniej części stanu Waszyngton.

Synoptycy prognozują długotrwałe, niebezpiecznie wysokie temperatury przy bardzo ograniczonym ochłodzeniu nocą. W głębi Kalifornii termometry mogą wskazać nawet około 43 stopni Celsjusza, natomiast nocą temperatura nie spadnie poniżej 21-26 st. Celsjusza. W Oregonie i stanie Waszyngton spodziewane są maksima od 35 do 38 st. C, a nocami od około 16 do 19 st. Celsjusza.

W opinii NWS, choć temperatury przekraczające 38 st. C nie są latem niczym niezwykłym w części Kalifornii, tym razem szczególnie groźny jest brak nocnej ulgi, co uniemożliwia organizmowi regenerację.



Najbardziej zagrożone dzieci i osoby starsze

NWS zwraca uwagę, że obecna sytuacja odpowiada kategorii "Major Heat Risk" (duże ryzyko związane z upałem). Zagrożone są zwłaszcza osoby starsze, dzieci, przewlekle chorzy oraz wszyscy pozbawieni dostępu do klimatyzowanych pomieszczeń i odpowiedniego nawodnienia.

Skutkami upałów mogą być skurcze cieplne, wyczerpanie cieplne, a nawet udar cieplny, który bez szybkiej pomocy może prowadzić do trwałej niepełnosprawności lub śmierci.

Służby zalecają przebywanie w klimatyzowanych budynkach, bibliotekach, centrach społecznościowych i innych punktach chłodzenia, picie dużej ilości płynów oraz unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia. Ostrzegają też przed szukaniem ochłody w górskich rzekach i jeziorach zasilanych wodą z topniejącego śniegu. Mimo wysokich temperatur powietrza woda o tej porze roku pozostaje tam bardzo zimna, a nagłe zanurzenie może wywołać szok termiczny, utratę kontroli nad mięśniami i utonięcie nawet doświadczonych pływaków.

W Kalifornii upały przekraczające 38 st. C mają utrzymać się co najmniej do początku kolejnego tygodnia. W Oregonie i stanie Waszyngton stopniowe ochłodzenie powinno rozpocząć się we wtorek.

