Władze Krakowa przygotowały projekt uchwały, który ma zrewolucjonizować sposób prowadzenia konsultacji społecznych w mieście. Dokument wprowadza dwa pionierskie rozwiązania: tzw. małe konsultacje oraz referendum dzielnicowe. To pierwsze tego typu narzędzia w Polsce, które mają zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia – chwali się magistrat.

Miasto Kraków przygotowało projekt uchwały, która ma usprawnić prowadzenie miejskich konsultacji społecznych.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się tzw. małe konsultacje, a także referenda dzielnicowe.

Projekt został już skonsultowany z komisją dialogu obywatelskiego rady miasta i radami dzielnic.

Małe konsultacje - szybka reakcja na lokalne potrzeby

Nowy mechanizm umożliwi uproszczony tryb konsultacji na poziomie dzielnicowym. Wniosek o ich przeprowadzenie będzie mogła złożyć rada dzielnicy, grupa 20 jej mieszkańców lub cztery organizacje pozarządowe. Małe konsultacje mają trwać od 14 do 30 dni, a sprawozdanie z nich będzie publikowane w ciągu 30 dni. Pozwolą one szybciej zbierać opinie w sprawach lokalnych, takich jak zagospodarowanie skwerów czy elementy małej architektury. Formy dialogu zostaną dostosowane do skali dzielnicy i obejmą m.in. narady sąsiedzkie, spacery badawcze, warsztaty projektowe czy ankiety online.

Referendum dzielnicowe - nowy wymiar lokalnych decyzji

Drugim kluczowym elementem projektu jest referendum dzielnicowe, które pozwoli mieszkańcom decydować o najważniejszych sprawach lokalnych, takich jak inwestycje czy funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, o ile nie przekraczają budżetu dzielnicy. Wniosek o przeprowadzenie referendum będzie mogła złożyć rada dzielnicy (większością 3/5 głosów), prezydent miasta, rada miasta lub grupa 10 proc. mieszkańców danej dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze. Referendum będzie mogło odbywać się maksymalnie raz w roku w każdej dzielnicy.

Wzmocnienie roli konsultacji

Projekt uchwały zakłada także prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie wczesnym etapie planowania miejskich inwestycji i projektów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nowe narzędzia to inwestycja w rozwój demokracji lokalnej i kapitału społecznego.

Konsultacje społeczne projektu

Projekt został już skonsultowany z komisją dialogu obywatelskiego rady miasta i radami dzielnic. Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje społeczne, w których będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Krakowa. Nowe przepisy mogą wejść w życie po zakończeniu konsultacji i przyjęciu uchwały przez Radę Miasta - prawdopodobnie na początku przyszłego roku.