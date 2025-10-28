Historyczno-artystyczna ciekawostka czeka na tych, którzy w najbliższy weekend odwiedzą Stary Cmentarz w Tarnowie (woj. małopolskie). W stojącej tam Kaplicy Sanguszków będzie wyeksponowany przedmiot związany ze św. Jadwigą - królową Polski z XIV w.

Bozzetto do sarkofagu św. Jadwigi / Janusz Cieśla/Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie /

W piątek, sobotę i niedzielę na Starym Cmentarzu w Tarnowie będzie można zobaczyć tzw. bozzetto, które posłużyło do powstania sarkofagu św. Jadwigi, królowej Polski.

Przez lata było schowane w jednym z tarnowskich kościołów.

Obecnie bozzetto jest poddawane renowacji. W tym roku będą zbierane fundusze na kontynuację prac.

Ów przedmiot to tzw. bozzetto - gipsowe studium przygotowawcze do marmurowego sarkofagu św. Jadwigi, który znajduje się w katedrze na Wawelu.

Rzeźbiarze, ale i malarze, tworzyli bozzetta np. by zwizualizować zleceniodawcy, jak będzie wyglądało skończone dzieło. Poszukiwano również w ten sposób satysfakcjonujących rozwiązań artystycznych.

Autorem bozzetta, które będzie eksponowane na tarnowskiej nekropolii, a także samego wawelskiego sarkofagu był Antoni Madeyski (1862-1939) - polski rzeźbiarz, który na stałe osiadł w Rzymie.

Górna część dzieła była niedawno poddana renowacji - powiedział nam prof. Tadeusz Mędzelowski z Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie.

Bozzetto będzie można oglądać przez trzy dni w Kaplicy Sanguszków: piątek - 31 października (od godz. 8:00), sobotę - 1 listopada (od godz. 9:00) i niedzielę - 2 listopada (od godz. 8:00).

Opiekunowie zabytku zapowiadają, że będą na miejscu "do oporu", a chętni będą mogli wysłuchać krótkiej opowieści na temat dzieła i kaplicy, w której zostanie wyeksponowane.

Obok bozzetta św. Jadwigi będzie wystawiona specjalna puszka, do której będzie można wrzucić datek na dalszą renowację. Profesor Mędzelowski ma nadzieję, że uda się skończyć ją w przyszłym roku.

/ Janusz Cieśla/Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie /

Jakie były losy bozzetta?

Bozzetto św. Jadwigi zostało podarowane przez Madeyskiego Konstancji Zamoyskiej-Sanguszkowej - polskiej arystokratce związanej z Tarnowem. Przez lata było w jej pałacu i przypałacowej kaplicy, a później znalazło się w tarnowskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W 2022 r. trafiło w ręce Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie.

U wezgłowia królowej jest napis "Rzym, 1901. Antoni Madeyski". Władczyni leży ze złączonymi do modlitwy dłońmi. Jest ubrana w długą, wiązaną na piersi suknię i płaszcz z motywem lilii. U jej stóp leży pies - symbol wierności.