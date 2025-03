Emaus, tradycyjny krakowski jarmark wielkanocny, odbędzie się w tym roku, podobnie jak w poprzednim, przy Błoniach. W przyszłym roku wydarzenie powróci do swojej historycznej lokalizacji.

Emaus przy Błoniach / Jacek Skóra / RMF FM

O tegorocznej lokalizacji Emaus poinformował krakowski magistrat, powód zmiany miejsca organizacji jarmarku Emaus jest taki sam jak przed rokiem - remonty ulic w sąsiedztwie klasztoru norbertanek. Obecnie trwają prace przy fragmencie ul. Senatorskiej od strony skrzyżowania z ul. Kościuszki.

W związku z tym jarmark odbędzie się przy Błoniach, na alejce pieszo-rowerowej wzdłuż alei 3 Maja. Od przyszłego roku Emaus powróci, zgodnie z tradycją, w historyczne miejsce przy klasztorze norbertanek na Zwierzyńcu.

Według zapowiedzi podczas Emausu ponad stu wystawców z całej Polski będzie oferować krakowianom i turystom bogaty asortyment, m.in. wyroby rzemieślnicze i produkty spożywcze oraz towary regionalne i ekologiczne.

Organizatorem jarmarku odpustowego Emaus jest Krakowskie Forum Kultury. Rozpoczął się już nabór wystawców na tegoroczną edycję wydarzenia, które odbędzie się 21 kwietnia.

Tradycja Emaus wywodzi się ze średniowiecza, kiedy w Poniedziałek Wielkanocny odbywała się procesja religijna z Krakowa do wsi Zwierzyniec. Zwyczaj wychodzenia do kościołów poza miastem był bardzo rozpowszechniony w Europie, zwłaszcza w XVI-XVII w. Na to "ludowe święto" chodzili w XIX w. wszyscy mieszkańcy Krakowa: najbiedniejsi i bogaci.

Odpust odbywa się od wieków w Poniedziałek Wielkanocny w parafii Najświętszego Salwatora obejmującej kościoły przy klasztorze sióstr norbertanek i pw. Najświętszego Salwatora. W tym czasie w ich sąsiedztwie trwa tradycyjny jarmark, który przyciąga tłumy zwiedzających.