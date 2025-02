Wkrótce Środa Popielcowa - świeto ruchome, które nie ma stałej daty w kalendarzu. W który dzień wypada w 2025 roku? Jaka jest symbolika popiołu, którym tego dnia posypuje się głowy wiernych? Czy w Środę Popielcową trzeba być na mszy świętej? I wreszcie - kto powinien przestrzegać postu? Wyjaśniamy w tym artykule.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Środa Popielcowa przypada w tym roku 5 marca i na 40 dni przed Wielkanocą rozpoczyna czas Wielkiego Postu. W ten okres nie są wliczane niedziele, kiedy w Kościele rzymskokatolickim nie ma postu.

W tym roku Wielkanoc, która zgodnie z ustaleniami Soboru Nicejskiego (325 r.) jest obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, wypada 20 kwietnia.

W dawniejszych czasach Popielec był również nazywany Wstępną (lub suchą) Środą. "Wstępną", ponieważ był pierwszym dniem Wielkiego Postu, a "suchą" ze względu na ścisły post tego dnia.

Jakie jest znaczenie popiołu?

Na znak rozpoczętego czasu pokuty, co roku w Środę Popielcową w kościołach księża posypują głowy wiernych popiołem, który jest symbolem przemijalności, nicości, pokory, smutku i żałoby, a w znaczeniu biblijnym - pokuty i zniszczenia czegoś, aby mogło powstać coś nowego.

Kapłani, posypując głowę wiernych popiołem, wypowiadają słowa: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię". Niektórzy przynoszą ze sobą również książeczki religijne, w których, między stronami, ksiądz umieszcza szczyptę popiołu do zaniesienia nieobecnym na mszy świętej.

Popiół do posypywania głów pochodzi ze spalonych palm (poświęconych w Niedzielę Palmową). Te z kolei są symbolem powitania Jezusa w Jerozolimie, gdy na jego drodze ludzie kładli gałązki palmy, a kilka dni później skandowali "ukrzyżuj go!".

Zgodnie z instrukcją z Mszału Rzymskiego, popiół na Środę Popielcową powinien pochodzić ze spalonych ubiegłorocznych gałęzi palm. Nie wystarczy jednak spalić ich w ognisku, bo wtedy popiół może mieć niską jakość. Odpowiedni na Popielec popiół uzyskuje się z powolnego spalania bez dostępu tlenu. Dlatego wiele parafii kupuje gotowy popiół w sklepach z dewocjonaliami.

Czy uczestnictwo w mszy św. jest obowiązkiem?

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie muszą tego dnia uczestniczyć we mszy św. Jednocześnie duchowni podkreślają, że tak ważny okres liturgiczny warto rozpocząć od uczestnictwa w eucharystii.

Poza każdą niedzielą obowiązkowe jest 5 świąt w roku:

Święto Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia),

Objawienie Pańskie (6 stycznia),

Boże Ciało (święto ruchome, w tym roku - 16 czerwca 2022) ,

, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Boże Narodzenie (25 grudnia).

Kogo obowiązuje post ścisły?

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje tzw. post ścisły. Dotyczy on wiernych od 18. do 60. roku życia. Oznacza to, że mogą oni spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta.

Wiernych powyżej 14. roku życia w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przez cały okres Wielkiego Postu Kościół proponuje wiele form wielkopostnej modlitwy wspólnotowej: Gorzkie żale, drogę krzyżową, adorację krzyża, czy nabożeństwa pokutne, podczas których można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Szczególną formą przygotowania do Świąt Wielkanocnych są też różnego rodzaju rekolekcje.