Radna Aleksandra Owca z Partii Razem poinformowała o opuszczeniu klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. Od teraz będzie działać jako radna niezrzeszona. Decyzja ta ma znaczący wpływ na układ sił w Radzie Miasta Krakowa.

Aleksandra Owca z Partii Razem opuszcza klub radnych Kraków dla Mieszkańców / Łukasz Gągulski / PAP

Na poniedziałkowym briefingu prasowym przedstawiciele Razem podkreślali, że ich ugrupowanie rośnie w siłę i w Krakowie liczy ponad pół tysiąca członków. Zapowiedzieli, że w kolejnych wyborach partia będzie mieć własną listę do rady miasta.

Trudna, ale konieczna decyzja

Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Razem, decyzję o opuszczeniu klubu Kraków dla Mieszkańców określiła jako trudną, ale konieczną. Zapewniła, że jako radna niezrzeszona będzie konsekwentnie działać na rzecz mieszkańców.

Mój głos w radzie miasta będzie głosem po stronie tych, którzy dziś nie mogą pozwolić sobie na mieszkanie – także wtedy, gdy oznacza to podatek antyspekulacyjny, podatek od pustostanów czy radykalne ograniczenie Airbnb i najmu krótkoterminowego - zadeklarowała.

Zapewniła również o dalszych działaniach na rzecz krakowskich pracowników, pacjentów czy studentów.

Podczas wyborów samorządowych w 2024 r. członkowie Razem startowali z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - aktywisty, przedsiębiorcy, byłego posła PO. Aleksandra Owca jako jedyna przedstawicielka Razem dostała się do Rady Miasta Krakowa, otrzymując 3 630 głosów.

Skład Rady Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych.

Większość tworzą kluby Koalicji Obywatelskiej – 20 radnych oraz Nowej Lewicy – czworo radnych. Mniejszościowy klub PiS ma 12 przedstawicieli, a Kraków dla Mieszkańców – sześcioro (po odejściu Aleksandry Owcy).

