Pomimo interwencji rządowej masło nadal drożeje. W styczniu jego cena była niemal o 30 proc. wyższa niż rok wcześniej. A to jeszcze nie koniec - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Zdaniem analityków na Wielkanoc cena masła może wzrosnąć do 12 zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziennik podaje, że w styczniu w sklepach kostka masła kosztowała średnio 7,6 zł (dla porównania: przed rokiem 5,9 zł). Dodatkowo o 11,6 proc. spadła liczba promocji na ten produkt - wynika z opracowania UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix w oparciu o analizę danych o cenach masła z 540 sklepów. "Rzeczpospolita" poznała je jako pierwsza.

Produkt mocno drożeje od miesięcy i to mimo grudniowej rządowej interwencji na rynku. Sprzedaż masła z zapasów nie pomogła. Ceny idą w górę w całej Europie - wskazuje gazeta.

Masło - jak podaje gazeta - drożeje m.in. z powodu rosnących cen skupu mleka. W grudniu 2024 r. cena wyniosła blisko 260 zł/1hl i była wyższa o ponad 22 proc. niż w grudniu 2023 r. Według analityków koszt mleka poszedł w górę na skutek rosnących cen pasz dla krów, droższej energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach, wysokich cen paliw czy kosztów pracowniczych.

Zdaniem ekspertów ceny masła będą nadal rosnąć. Co do prognoz, to przyszedł czas na wyznaczenie nowego progu psychologicznego - 12 zł w cenie regularnej i nie mniej niż 8,99 zł w promocji. Myślę, że ten poziom osiągniemy do Wielkanocy - mówi Piotr Biela z Grupy Blix.

W styczniu sieci handlowe zorganizowały o 11,6 proc. mniej promocji na masło niż rok wcześniej.

Jeśli obecne tendencje inflacyjne oraz wzrost kosztów produkcji utrzymają się, liczba promocji może nadal spadać. W przypadku stabilizacji kosztów surowców i większej konkurencji między sieciami promocje mogą wrócić na wyższy poziom. Kluczowe będzie obserwowanie strategii największych graczy na rynku oraz zmian w strukturze kosztów produkcji - dodaje Julita Pryzmont z agencji Hiper-Com Poland.