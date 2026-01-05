Małopolska policja poinformowała dziś o groźnej sytuacji, do której doszło w Luszowicach w Nowy Rok nad ranem. Pijany mężczyzna postrzelił z wiatrówki dwie osoby. 31-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
- Podczas imprezy sylwestrowej w Luszowicach 31-latek po zwróceniu mu uwagi przez kobietę zareagował agresją i strzelił do niej z wiatrówki.
- W wyniku ataku 44-letnia kobieta została ranna w głowę, a broniący ją mężczyzna doznał powierzchownej rany policzka.
- Sprawca miał 3 promile alkoholu we krwi i został zatrzymany przez policję.
- Usłyszał zarzuty, otrzymał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.
Policjanci z Chrzanowa zostali wezwani nad ranem do domu w Luszowicach. Na miejscu ustalili, że 31-letni mężczyzna niewłaściwie zachowywał się podczas imprezy sylwestrowej, na co zwróciła mu uwagę jedna z uczestniczek przyjęcia.
Mężczyzna zareagował bardzo gwałtownie - zaczął krzyczeć na kobietę, a następnie sięgnął po wiatrówkę i oddał strzał w jej kierunku. W obronie kobiety stanął inny uczestnik imprezy - w jego stronę również padł strzał.
Po strzale w głowie 44-latki utkwił śrut. 53-letni mężczyzna doznał jedynie powierzchownej rany policzka.
Kobieta została przewieziona do szpitala, natomiast jej obrońcy udzielono pomocy na miejscu.
Funkcjonariusze zatrzymali agresywnego 31-latka. Okazało się, że miał 3 promile alkoholu we krwi.
Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, połączonego ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu w przypadku kobiety oraz lekkiego uszczerbku na zdrowiu w przypadku mężczyzny.
31-latek ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 10 metrów. Prokurator zastosował wobec niego także dozór policyjny.