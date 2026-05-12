W Krakowie oficjalnie uruchomiono Gaia AI Factory – największą w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji. Inwestycja ma wspierać rozwój innowacji w biznesie, nauce i administracji publicznej, a także przyczynić się do komercjalizacji badań naukowych. Projekt powstał dzięki współpracy krajowych i międzynarodowych instytucji oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.

W poniedziałek w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w Krakowie oficjalnie otwarto Gaia AI Factory - nowoczesną fabrykę sztucznej inteligencji.

Ten wyjątkowy projekt ma służyć przedsiębiorcom, naukowcom oraz administracji publicznej we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na AI.

Na fabrykę sztucznej inteligencji będzie składać się superkomputer o największej w kraju mocy obliczeniowej oraz zespoły badaczy, którzy będą wspierać zewnętrznych użytkowników w korzystaniu z najnowszych technologii. Fabryka ma być dostępna m.in. dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspierać komercjalizację badań naukowych.



Polska dołącza do europejskiej elity AI

Podczas konferencji prasowej w Sukiennicach wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił znaczenie inwestycji dla regionu i kraju.

Fabryka sztucznej inteligencji w Krakowie to nie tylko potężny symbol rozwoju całego regionu, ale również symbol współpracy wewnątrz administracji publicznej, w przyszłości współpracy i współdzielenia dużych mocy obliczeniowych między tymi trzema sektorami, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, wsparcia w zakresie badań oraz rozwoju zastosowania sztucznej inteligencji w administracji publicznej - zaznaczył Standerski.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska zwróciła uwagę na międzynarodowy wymiar projektu. Jesteśmy dumni, że możemy stworzyć przestrzeń dla rozwoju badań naukowych w Polsce, które będą powiązane z badaniami również prowadzonymi za granicą. To wszystko składa się na nowoczesny obraz polskiej nauki, ale też pokazuje, że bez wzajemnej współpracy, bez dzielenia się tym, co już mamy, trudno osiągnąć sukces - powiedziała Mrówczyńska.

Superkomputer i kompetencje dostępne dla wszystkich

Dyrektor Cyfronetu Marek Magryś podkreślił, że Gaia AI Factory to nie tylko potężny superkomputer, ale także unikalne miejsce, które łączy moc obliczeniową z wiedzą ekspertów z całego kraju.

Fabryka sztucznej inteligencji to unikalne miejsce, które łączy moc obliczeniową, czyli fundament tego, co jest potrzebne do prowadzenia badań, ale także kompetencje - wiedzę, która jest dostępna u konsorcjantów. Wszystkie te rzeczy będą dostępne nieodpłatnie - zapewnił Magryś.

Współpraca na szeroką skalę

Projekt Gaia AI Factory jest realizowany przez konsorcjum złożone z wiodących polskich instytucji badawczych i technologicznych, w tym m.in. AGH, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Krakowskiego Parku Technologicznego.

W październiku ub. r. AGH poinformowała, że Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w zakresie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) wybrało konsorcjum kierowane przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH do utworzenia Gaia AI Factory – nowoczesnej fabryki sztucznej inteligencji w Polsce.

Na budowę fabryki sztucznej inteligencji w Krakowie Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 150 mln zł. Łącznie na ten cel trafi 300 mln zł.