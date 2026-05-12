Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi - burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. Alerty dotyczą obszarów wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, burzami i opadami deszczu

Intensywne opady deszczu

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu mieszkańców dwóch województw.

Na Śląsku chodzi o obszar :

powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego oraz Jastrzębia Zdrój i Bielsko-Białej.

W Małopolsce chodzi o obszar :

powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wtorkowego południa.

Silny wiatr

Na silny wiatr, według prognoz IMGW, powinni uważać mieszkańcy następujących obszarów.

Całego województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Południowej części województwa świętokrzyskiego :

powiatów jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyńskiego, kieleckiego oraz Kielc.

Południowej części województwa lubelskiego :

powiatów kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Na Śląsku ów alert, pierwszego stopnia, obowiązuje do godz. 7:00 w środę. W woj. małopolskim i świętokrzyskim do godz. 12:00, a podkarpackim i lubelskim do 14:00.

Burze

Trzecie ostrzeżenie dotyczy możliwych burz. Wzmożoną uwagą winni wykazać się mieszkańcy trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

W województwie mazowieckim alert dotyczy :

powiatów ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, siedleckiego i łosickiego.

W województwie lubelskim :

powiatów łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, Chełma i Białej Podlaski.

W województwie podlaskim :

powiatów siemiatyckiego, hajnowskiego, bielskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, grajewskiego, monieckiego, białostockiego, sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego, Łomży i Białegostoku.

Burzowy alert pierwszego stopnia obowiązuje do wtorku, w woj. lubelskim i mazowieckim do godz. 16:00, a podlaskim do 19:00.