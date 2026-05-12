Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi - burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. Alerty dotyczą obszarów wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski.
IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu mieszkańców dwóch województw.
Na Śląsku chodzi o obszar:
- powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego oraz Jastrzębia Zdrój i Bielsko-Białej.
W Małopolsce chodzi o obszar:
- powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.
Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wtorkowego południa.
Na silny wiatr, według prognoz IMGW, powinni uważać mieszkańcy następujących obszarów.
Całego województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Południowej części województwa świętokrzyskiego:
- powiatów jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyńskiego, kieleckiego oraz Kielc.
Południowej części województwa lubelskiego:
- powiatów kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.
Na Śląsku ów alert, pierwszego stopnia, obowiązuje do godz. 7:00 w środę. W woj. małopolskim i świętokrzyskim do godz. 12:00, a podkarpackim i lubelskim do 14:00.
Trzecie ostrzeżenie dotyczy możliwych burz. Wzmożoną uwagą winni wykazać się mieszkańcy trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
W województwie mazowieckim alert dotyczy:
- powiatów ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, siedleckiego i łosickiego.
W województwie lubelskim:
- powiatów łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, Chełma i Białej Podlaski.
W województwie podlaskim:
- powiatów siemiatyckiego, hajnowskiego, bielskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, grajewskiego, monieckiego, białostockiego, sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego, Łomży i Białegostoku.
Burzowy alert pierwszego stopnia obowiązuje do wtorku, w woj. lubelskim i mazowieckim do godz. 16:00, a podlaskim do 19:00.