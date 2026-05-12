Szwedzka firma Garo, producent stacji do ładowania samochodów elektrycznych, ogłosiła decyzję o przeniesieniu swojego zakładu ze Szczecina do Szwecji. Powodem są rosnące koszty działalności w Polsce, w tym wyższe wynagrodzenia oraz zmiany w strukturze produkcji. Decyzja dotknie około 80 pracowników.

Garo, szwedzki producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz innych urządzeń, poinformował w oficjalnym komunikacie o planowanym przeniesieniu produkcji z Polski do Szwecji.

Firma wskazała, że głównym powodem tej decyzji są rosnące koszty prowadzenia działalności w Polsce.

"Korzyści po stronie kosztów w Polsce zmniejszyły się ze względu na rosnące płace" - wyjaśniono w oświadczeniu firmy. Dodatkowo Garo podkreśliło, że obecne portfolio produktów nie wymaga już tak dużych nakładów pracy, jak wcześniej, co sprawia, że przewaga kosztowa Polski przestaje mieć znaczenie.

Decyzja ta oznacza, że około 80 osób zatrudnionych w szczecińskim zakładzie straci pracę.

Produkcja zostanie przeniesiona do miast Hillerstorp i Gnosjoe na południu Szwecji. Proces konsolidacji działalności ma być przeprowadzony etapami w 2026 roku. Nieruchomość w Szczecinie zostanie wystawiona na sprzedaż, a Garo liczy na uzyskanie z tej transakcji od 110 do 130 mln koron szwedzkich, co odpowiada około 10-12 mln euro. Jednocześnie firma ogłosiła zamknięcie biura sprzedaży w Niemczech.

Szwedzkie firmy wycofują się z Polski

Garo nie jest pierwszą szwedzką firmą, która w ostatnim czasie zdecydowała się na zakończenie produkcji w Polsce.

Na początku roku podobną decyzję podjęła spółka Troax, producent systemów wyposażenia magazynów. Wówczas firma tłumaczyła, że "zamiast dążyć do niskich kosztów, stawia na automatyzację, stabilność i długoterminową konkurencyjność".



Garo działa w Polsce od 2012 roku, kiedy to otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Szczecinie. Spółka została założona w 1939 roku i jest notowana na giełdzie w Sztokholmie.