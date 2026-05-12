Unia Europejska nie zwalnia tempa w walce o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca 2026 roku wszystkie nowe samochody osobowe rejestrowane na terenie Wspólnoty będą musiały być wyposażone w szereg nowoczesnych systemów wspierających kierowców. Najważniejszą zmianą, która już teraz wzbudza spore emocje wśród kierowców i producentów, jest wprowadzenie obowiązkowych adaptacyjnych świateł hamowania.

Ten innowacyjny system ma na celu ograniczenie ryzyka kolizji, zwłaszcza podczas jazdy z większą prędkością. Jak to działa? W przypadku gwałtownego hamowania przy prędkości powyżej 50 km/h tylne światła stopu zaczynają intensywnie pulsować. Dzięki temu kierowcy jadący z tyłu są szybciej ostrzegani o niebezpieczeństwie i mogą zareagować odpowiednio wcześnie.

Zaawansowana elektronika analizuje w czasie rzeczywistym siłę nacisku na hamulec, aktualną prędkość pojazdu oraz działanie systemów bezpieczeństwa, takich jak ABS czy ESP. To właśnie dzięki temu system potrafi precyzyjnie ocenić, kiedy należy uruchomić pulsujące światła.

Nie tylko światła. Co jeszcze się zmieni?

Ale to nie wszystko. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2144, od lipca 2026 roku nowe auta będą musiały być wyposażone także w:

automatyczny system hamowania awaryjnego,

wykrywanie pieszych i rowerzystów,

system utrzymania pasa ruchu,

monitorowanie zmęczenia kierowcy,

inteligentnego asystenta prędkości,

rejestrator danych zdarzeń,

przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.

Brak tych rozwiązań uniemożliwi uzyskanie homologacji dla nowych modeli samochodów. To oznacza, że żaden producent nie będzie mógł wprowadzić na rynek pojazdu bez pełnego pakietu obowiązkowych systemów bezpieczeństwa.

Co ważne, nowe przepisy dotyczą wyłącznie samochodów rejestrowanych po 7 lipca 2026 roku. Starsze auta nie będą musiały być modernizowane - w praktyce byłoby to często niemożliwe ze względu na konieczność integracji nowych funkcji z fabrycznymi systemami sterowania.