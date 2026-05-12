W dniach 19-24 maja w Krakowie odbędzie się Copernicus Festival – wydarzenie, podczas którego światowej sławy naukowcy odsłonią przed uczestnikami kulisy powstawania wszechświata, wyjaśnią sekrety świadomości i przedstawią najnowsze odkrycia dotyczące historii człowieka. Festiwal, organizowany w Muzeum Inżynierii i Techniki, to niepowtarzalna okazja, by zgłębić zagadki nauki podczas wykładów, debat i warsztatów.

Copernicus Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w Polsce. Co roku przyciąga tłumy pasjonatów nauki, młodzież, studentów oraz wszystkich zainteresowanych odkrywaniem świata. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco - zarówno pod względem tematyki, jak i zaproszonych gości.

W trakcie sześciu festiwalowych dni Muzeum Inżynierii i Techniki stanie się miejscem spotkań z naukowcami, którzy w przystępny sposób wyjaśnią nawet najbardziej złożone zagadnienia. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, debatach, warsztatach oraz pokazach filmowych, a także spotkać się osobiście z autorytetami z różnych dziedzin nauki.

Początki wszechświata, mamuty i świadomość

Tegoroczny program festiwalu obfituje w tematy, które od lat fascynują zarówno naukowców, jak i szeroką publiczność. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały początki wszechświata oraz czy mamuty faktycznie żyły na terenie dzisiejszej Polski. Nie zabraknie również wątków poświęconych najnowszym odkryciom z zakresu neurobiologii - w tym odpowiedzi na pytanie, gdzie w naszym mózgu znajduje się świadomość.

Sztuczna inteligencja i ewolucja człowieka - spotkania z wybitnymi naukowcami

Wśród zaproszonych gości znalazły się wyjątkowe nazwiska. David C. Krakauer, wybitny biolog ewolucyjny i prezes Santa Fe Institute, poruszy temat niezbędnej roli inteligencji w przetrwaniu organizmów żywych oraz zagrożeń związanych z powierzaniem myślenia algorytmom sztucznej inteligencji. Jego wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy AI przejęła już nasze myślenie i jakie mogą być tego konsekwencje.

John Hawks, światowej sławy paleoantropolog, opowie o różnicach i podobieństwach między współczesnym człowiekiem a neandertalczykiem. Przybliży uczestnikom kulisy odkrycia szczątków nowego gatunku człowieka w Afryce oraz przedstawi fascynującą podróż przez siedem milionów lat historii naszego gatunku.

Nie zabraknie także tematów z pogranicza nauki i filozofii. Anil Seth, profesor neurobiologii, zaprezentuje swoją teorię świadomości, według której mózg nie tylko odbiera świat zewnętrzny, ale również aktywnie go tworzy, bazując na wcześniejszych przewidywaniach i doświadczeniach.

Nauka i kultura - interdyscyplinarne spojrzenie na świat

Copernicus Festival to nie tylko wykłady i debaty. Organizatorzy przygotowali również warsztaty, spotkania oraz pokazy filmowe, podczas których uczestnicy będą mogli zgłębić tematy związane z psychologią związków, falami grawitacyjnymi, technologiami przyszłości czy neuroplastycznością mózgu. Festiwal jest otwarty dla wszystkich, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Program festiwalu został zaplanowany tak, by pokazać, jak nauka przenika się z kulturą i jak wpływa na nasze rozumienie otaczającego świata. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że nauka to nie tylko fakty i liczby, ale także inspiracja do zadawania ważnych pytań i szukania odpowiedzi na najbardziej nurtujące zagadki ludzkości.