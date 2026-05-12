Podmorski tunel o długości 123 kilometrów, który połączy chińskie miasta Dalian i Yantai, ma szansę stać się najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Inwestycja - w przeliczeniu na złotówki warta blisko 98 mld - ma nie tylko skrócić czas podróży z ośmiu godzin do zaledwie 40 minut, ale także zrewolucjonizować transport i gospodarkę regionu.

Budowa tunelu potrwa od 10 do 15 lat, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tunel Pohaj - inżynierskie wyzwanie na światową skalę

Chiński rząd dał zielone światło dla budowy tunelu w cieśninie Pohaj - gigantycznego tunelu podmorskiego, który przebiegać będzie przez jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów na świecie. Projekt zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii odpornych na trzęsienia ziemi oraz systemów wentylacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżnych na całej długości 123 kilometrów.

Tunel będzie składał się z dwóch równoległych rur, połączonych dziesiątkami przejść awaryjnych oraz wyposażonych w setki stref ewakuacyjnych. Całość zostanie poprowadzona około 80 metrów pod dnem morskim, a aż 90 kilometrów trasy znajdzie się pod wodą - to więcej niż łączna długość podwodnych odcinków Eurotunelu i japońskiego Tunelu Seikan.

Ekspresowe połączenie i impuls dla gospodarki

Pociągi mające kursować przez tunel osiągną prędkość ponad 240 km/h, co pozwoli skrócić czas przejazdu między miastami Dalian a Yantai z ośmiu godzin do zaledwie 40 minut. Obecnie najszybszym połączeniem jest pociąg, który pokonuje tę trasę w osiem godzin.

Oba miasta to ważne ośrodki przemysłowe. Dalian to kluczowy port i centrum finansowe, natomiast Yantai dynamicznie rozwija się w sektorach petrochemicznym, motoryzacyjnym i nowych technologii. Szybsze połączenie ma wzmocnić współpracę gospodarczą i jeszcze bardziej zwiększyć potencjał regionu.

Projekt tunelu budzi kontrowersje

Ambitny projekt nie obył się bez krytyki ze strony ekologów. Rejon planowanej budowy jest siedliskiem wielu gatunków, w tym foki plamistej - gatunku chronionego. Część obszaru rozważana jest jako potencjalny rezerwat przyrody. Eksperci podkreślają konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań środowiskowych przed rozpoczęciem prac.

Kiedy pojedziemy tunelem Pohaj?

Budowa tunelu potrwa od 10 do 15 lat, a pierwszy pociąg może przejechać przez niego najwcześniej w drugiej połowie lat 30. XXI wieku. Dla porównania, budowa Eurotunelu trwała około sześciu lat. Chińskie władze deklarują, że są gotowe rozpocząć inwestycję "tak szybko, jak to możliwe".