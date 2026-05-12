Podmorski tunel o długości 123 kilometrów, który połączy chińskie miasta Dalian i Yantai, ma szansę stać się najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Inwestycja - w przeliczeniu na złotówki warta blisko 98 mld - ma nie tylko skrócić czas podróży z ośmiu godzin do zaledwie 40 minut, ale także zrewolucjonizować transport i gospodarkę regionu.
Chiński rząd dał zielone światło dla budowy tunelu w cieśninie Pohaj - gigantycznego tunelu podmorskiego, który przebiegać będzie przez jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów na świecie. Projekt zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii odpornych na trzęsienia ziemi oraz systemów wentylacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżnych na całej długości 123 kilometrów.
Tunel będzie składał się z dwóch równoległych rur, połączonych dziesiątkami przejść awaryjnych oraz wyposażonych w setki stref ewakuacyjnych. Całość zostanie poprowadzona około 80 metrów pod dnem morskim, a aż 90 kilometrów trasy znajdzie się pod wodą - to więcej niż łączna długość podwodnych odcinków Eurotunelu i japońskiego Tunelu Seikan.
Pociągi mające kursować przez tunel osiągną prędkość ponad 240 km/h, co pozwoli skrócić czas przejazdu między miastami Dalian a Yantai z ośmiu godzin do zaledwie 40 minut. Obecnie najszybszym połączeniem jest pociąg, który pokonuje tę trasę w osiem godzin.
Oba miasta to ważne ośrodki przemysłowe. Dalian to kluczowy port i centrum finansowe, natomiast Yantai dynamicznie rozwija się w sektorach petrochemicznym, motoryzacyjnym i nowych technologii. Szybsze połączenie ma wzmocnić współpracę gospodarczą i jeszcze bardziej zwiększyć potencjał regionu.
Ambitny projekt nie obył się bez krytyki ze strony ekologów. Rejon planowanej budowy jest siedliskiem wielu gatunków, w tym foki plamistej - gatunku chronionego. Część obszaru rozważana jest jako potencjalny rezerwat przyrody. Eksperci podkreślają konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań środowiskowych przed rozpoczęciem prac.
Budowa tunelu potrwa od 10 do 15 lat, a pierwszy pociąg może przejechać przez niego najwcześniej w drugiej połowie lat 30. XXI wieku. Dla porównania, budowa Eurotunelu trwała około sześciu lat. Chińskie władze deklarują, że są gotowe rozpocząć inwestycję "tak szybko, jak to możliwe".