Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany negocjacjami z Iranem i poważniej niż w ostatnim czasie rozważa wznowienie działań wojennych - informuje CNN. Źródła amerykańskiej stacji wskazują kwestie, przez które przywódca USA zaczyna tracić cierpliwość.

W amerykańskiej administracji trwają spory co do dalszych kroków; decyzje raczej nie zapadną przed wylotem prezydenta USA do Chin.

W amerykańskiej administracji trwają spory co do dalszych kroków; decyzje raczej nie zapadną przed wylotem prezydenta USA do Chin.

Jednym z głównych powodów narastającej niecierpliwości amerykańskiego prezydenta jest utrzymujące się zamknięcie strategicznej cieśniny Ormuz. Donaldowi Trumpowi nie podoba się również "rozłam" w irańskim kierownictwie, który - jego zdaniem - uniemożliwia osiągnięcie istotnych ustępstw w rozmowach nuklearnych.

"Ostatnia odpowiedź Iranu, którą Trump uznał za 'całkowicie nie do przyjęcia' i 'głupią' , skłoniła kilku (amerykańskich) urzędników do zadania sobie pytania, czy Teheran jest gotów zająć poważne stanowisko negocjacyjne" - pisze CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Podzielona administracja i rola Pakistanu

Stacja zauważa, że w administracji Donalda Trumpa istnieją różne frakcje prezentujące odmienne podejścia do dalszych działań wobec Iranu. Część doradców, w tym przedstawiciele Pentagonu, opowiada się za bardziej zdecydowanymi krokami - włącznie z precyzyjnymi uderzeniami militarnymi, które miałyby osłabić pozycję Iranu.

Inni wciąż wierzą w dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu.

Ważną rolę w rozmowach odgrywa Pakistan, który pośredniczy w kontaktach między Waszyngtonem a Teheranem. Jednak niektórzy urzędnicy Białego Domu mają wątpliwości, czy pakistańscy mediatorzy wystarczająco stanowczo przekazują irańskim władzom niezadowolenie Trumpa. Pojawiają się także głosy, że Pakistan przedstawia Amerykanom zbyt optymistyczny obraz stanowiska Iranu.

Urzędnik z jednego z krajów Bliskiego Wschodu twierdzi, że zarówno państwa regionu, jak i Pakistan podejmowały intensywne wysiłki, aby przekazać Irańczykom, że prezydent USA jest sfrustrowany i jest to ostatnia szansa na poważne zaangażowanie się w dyplomację. Jednak, jak podkreśla źródło CNN, Teheran nie wydaje się traktować poważnie tych sygnałów.

Rozmówca wskazuje, że Stany Zjednoczone i Iran zupełnie inaczej podchodzą do negocjacji, a Teheran od dekad potrafi wytrzymywać presję gospodarczą.

Decyzja po powrocie z Chin