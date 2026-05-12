Nocne zwiedzanie Toru Służewiec, siedzib ministerstw, Sejmu i Senatu, gabinetu prezydenta m.st. Warszawy czy wycieczki za kulisy teatrów - to tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych na tegoroczną Noc Muzeów. W tym roku muzealne święto w Warszawie odbędzie się 16 maja.

Tegoroczna Noc Muzeów to niepowtarzalna okazja, by zwiedzić miejsca zwykle zamknięte dla zwiedzających, wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach i skorzystać z bezpłatnych przejazdów zabytkowymi pojazdami.

Rekordowa liczba wydarzeń i nowe instytucje

W tym roku do akcji zgłosiło się aż 330 instytucji, które przygotowały 381 wydarzeń, z czego 46 placówek weźmie udział po raz pierwszy.

Wśród najważniejszych punktów programu znalazło się nocne zwiedzanie Toru Służewiec, siedzib ministerstw, Sejmu i Senatu oraz gabinetu prezydenta m.st. Warszawy w stołecznym Ratuszu przy Placu Bankowym.

Po sąsiedzku będzie można odwiedzić także gabinet wojewody mazowieckiego.

Na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki stanie miejski pawilon "Przystanek Centrum" z interaktywnymi atrakcjami, grami i zabawami z wykorzystaniem AI oraz strefą do zdjęć. Będzie można również zdobyć wejściówki na Taras Widokowy PKiN.



Noc pełna niespodzianek dla dużych i małych

MPWiK zaprasza do komory przelewu burzowego pod skrzyżowaniem ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej. W Centrum Myśli Jana Pawła II zaprezentowana zostanie "Młodzieżowa Mapa Ciszy", a miłośnicy komunikacji miejskiej mogą liczyć na Festiwal Tramwajów i atrakcje w zajezdniach tramwajowej i autobusowej.

Dla najmłodszych przygotowano m.in. podróż do teatru przyszłości w Teatrze Guliwer oraz warsztaty muzyczne w FabLabie! Pobite Gary.



O 17:00 na ulice Warszawy wyjadą parady zabytkowych autobusów i tramwajów. Przejazdy nimi będą bezpłatne. Specjalne linie autobusowe B, C, D, E i F połączą centrum z najważniejszymi punktami wydarzenia, a metro i wybrane linie tramwajowe będą kursować częściej i dłużej niż zwykle.



Szczegółowy program oraz interaktywny informator w kilku językach dostępny jest na stronie nocmuzeow.um.warszawa.pl.

Organizatorzy zachęcają do korzystania z wyszukiwarki i tworzenia własnego planu zwiedzania.