Budowa stacji C03 Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że resort pracuje nad projektem budowy metra w największych aglomeracjach w Polsce. Jak zaznaczył, przedsięwzięcie nosi roboczą nazwę "Metro Polska", na wzór projektu "Port Polska".

Najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe, w ramach którego będziemy chcieli rozwiązać największe problemy komunikacyjne tam, gdzie istnieją, ale także uprzedzać fakty - powiedział.

Według szefa resortu, analizy dotyczą około dziesięciu największych polskich miast. Władze podkreślają, że projekt ma nie tylko usprawnić transport publiczny, ale także odpowiadać na wyzwania związane z bezpieczeństwem obywateli.

Metro z podwójnym zastosowaniem

Nowo projektowane tunele metra mają pełnić funkcję nie tylko komunikacyjną, ale także ochronną.

W związku z przyjęciem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności i dual-use. Dlatego tym bardziej projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens - podkreślił minister Klimczak.

Takie rozwiązanie, łączące transport publiczny z funkcją schronów, wpisuje się w nowoczesne trendy urbanistyczne i odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa cywilnego.

Metro w Polsce: Warszawa prekursorem, Kraków w planach

Obecnie jedynym miastem w Polsce, które może pochwalić się funkcjonującym metrem, jest Warszawa. Stolica dysponuje dwoma liniami podziemnej kolejki, które łącznie mają niemal 40 kilometrów długości i 39 stacji. Metro warszawskie przewozi miliony pasażerów miesięcznie i od lat stanowi kręgosłup miejskiej komunikacji.

W ślad za Warszawą chce pójść Kraków. Według zapowiedzi władz miasta, pierwsza linia metra w stolicy Małopolski ma zostać oddana do użytku w ciągu najbliższej dekady. Docelowo sieć ma obejmować dwie linie o łącznej długości około 29 kilometrów, łącząc kluczowe dzielnice miasta - od Nowej Huty po Opatkowice i Kurdwanów. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć około 2030 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z nowego środka transportu w 2034 roku.

Schrony i miejsca ukrycia - jak wygląda sytuacja w Polsce?

Budowa metra z funkcją schronu to odpowiedź na rosnące potrzeby związane z ochroną ludności cywilnej. Obecnie w Polsce dostępnych jest ponad 300 tysięcy miejsc w schronach oraz ponad 1,1 miliona miejsc w tzw. miejscach ukrycia. Dodatkowo, miejsca doraźnego schronienia mogą pomieścić ponad 47 milionów osób.

Integracja funkcji komunikacyjnych i ochronnych w nowych inwestycjach infrastrukturalnych może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców największych polskich miast i stanowić ważny element nowoczesnej polityki miejskiej.