Nie będzie ministra Żurka, premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będziecie w imieniu Rzeczypospolitej wydawać swoje wyroki i decyzje - mówił w poniedziałek Karol Nawrocki. Prezydent wręczył nominacje 162 sędziom.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich / Marcin Obara / PAP

Podkreślił, że powaga urzędu sędziego stoi ponad politycznymi sporami i zmianami na szczytach władzy.

Karol Nawrocki o konstytucji

Podczas wystąpienia prezydent nawiązał do kwestii obowiązującej obecnie konstytucji z 1997 roku i swoich deklaracji, że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza.

Prezydent zapewnił jednak, że jako prezydent będzie strażnikiem obowiązującej konstytucji "do końca jego lub jej". O to proszę, żeby ta konstytucja z 1997 była najwyższym punktem odniesienia - a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim - zwrócił się do sędziów.

Nie będzie ministra Żurka, premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będziecie w imieniu Rzeczypospolitej wydawać swoje wyroki i decyzje. Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i prezydenckich - powiedział do sędziów prezydent.