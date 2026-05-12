​Ponad tysiąc uwag zgłoszono do nowej ustawy, która ma zmienić funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o budzące emocje przepisy, których konsultacje zakończyły się wraz z końcem kwietnia. Zgodnie z projektem, do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.

Najwięcej uwag dotyczy nowych form opieki, które mają działać na większą niż dotąd skalę, zamiast Domów Pomocy Społecznej. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki.

Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska zapewnia, że będzie ich więcej.

Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych. Wiele będzie zależało od tego, jak długo potrwa ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale i podejście do osób z niepełnosprawnościami, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był pierwszym przystankiem, ale ostatnim, gdy będzie już niezbędny - dodaje.

Resort chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ma ruszyć kolejna tura konsultacji. W maju będziemy analizować uwagi, ale również w maju zaplanowane mamy dalsze spotkania konsultacyjne w różnych regionach i z grupami interesariuszy w obszarze systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej - zapowiada Katarzyna Nowakowska.

Uwagi, które dostaliśmy, dotyczą definicji procesu, jakim jest deinstytucjonalizacja, bo sama ustawa nie zawiera żadnych zapisów zagrażających istnieniu czy uzyskiwania wsparcia w DPS. Po analizie uwag i uzupełnieniu projektu prawdopodobnie zdecydujemy się na ponowne konsultacje, tak by opinia publiczna miała możliwość zaopiniować ewentualne wdrożone zmiany - podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.