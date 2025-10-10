W Krakowie powstanie druga w Polsce Fabryka Sztucznej Inteligencji - Gaia AI Factory. Inwestycja, realizowana przez konsorcjum kierowane przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ma przyspieszyć rozwój badań, innowacji i wdrażania AI w kraju. Projekt o wartości 70 mln euro finansowany jest wspólnie przez Polskę i Komisję Europejską.

Kraków z nową Fabryką Sztucznej Inteligencji. Polska wzmacnia pozycję w europejskiej sieci AI / Shutterstock

W Krakowie powstanie Gaia AI Factory, nowa Fabryka Sztucznej Inteligencji oparta na superkomputerze nowej generacji z ponad tysiącem układów GPU, co umożliwi rozwój zaawansowanych technologii AI.

Kraków będzie współpracować z innymi europejskimi ośrodkami, takimi jak poznański PIAST AI Factory oraz fińska LUMI AI Factory, budując rozproszony ekosystem wspierający badania i wdrażanie AI w Europie.

Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Nowa Fabryka Sztucznej Inteligencji to kolejny krok w budowie europejskiej sieci centrów AI. Jak podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, inwestycja w Gaia AI Factory to nie tylko rozwój infrastruktury, ale także impuls dla całego ekosystemu nauki, administracji i innowacji. Projekt ma być realizowany w duchu europejskich wartości - zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska zwróciła uwagę, że Gaia AI Factory otwiera nowe możliwości transferu wyników badań naukowych do biznesu. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze obliczeniowej i współpracy między ośrodkami badawczymi a przemysłem, Polska ma szansę szybciej wdrażać innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Gaia AI Factory skoncentruje się na trzech kluczowych sektorach: ochronie zdrowia, sektorze kosmicznym oraz rozwoju dużych modeli językowych (LLM). Nowa infrastruktura powstanie w oparciu o superkomputer nowej generacji, wyposażony w ponad tysiąc układów GPU zoptymalizowanych pod kątem AI.

Polska częścią europejskiej sieci Fabryk AI

Projekt Gaia AI Factory, o wartości około 300 mln zł, jest współfinansowany przez Polskę i Komisję Europejską w ramach programu EuroHPC JU. Polski wkład zapewniają Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Celem jest stworzenie infrastruktury i ekosystemu wspierającego rozwój zaawansowanych technologii AI.

Polska już wcześniej dołączyła do sieci EuroHPC JU dzięki poznańskiemu projektowi PIAST AI Factory. Oba ośrodki będą współpracować z fińską LUMI AI Factory, tworząc rozproszony ekosystem wspierający badania i wdrażanie AI w Europie.

Polska, wraz z krajami bałtyckimi, uczestniczy także w projekcie AI Gigafactories - nowej inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest rozwój infrastruktury obliczeniowej nowej generacji dla najbardziej zaawansowanych modeli AI. Fabryki AI i Gigafabryki AI mają być kluczowe dla budowy suwerennego, europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji.